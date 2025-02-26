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Мир

Трамп анонсировал начало продаж «золотых» ВНЖ

08:58 26.02.2025

США начнут продавать «золотые карты», позволяющие богатым иностранцам жить и работать в стране, а в будущем получить американское гражданство. Стоит такая карта будет пять миллионов долларов. Об этом, как передает CNN, заявил президент США Дональд Трамп.

«Есть грин-карты (вид на жительство в США), а это золотая карта. Мы будем продавать их примерно по пять миллионов долларов. Это даст вам привилегии грин-карты, плюс это будет путь к гражданству», — сказал Трамп, добавив, что продажи «золотых карт» привлечет в страну богатых людей. 

По словам Трампа, продажи «золотых карт» начнутся примерно через две недели. При этом он предположил, что число проданных карт будет исчисляться миллионами. Отвечая на вопрос смогут ли купить «золотую карту» российские олигархи, Трамп сказал: «Да, возможно. Я знаю некоторых российских олигархов и это очень хорошие люди». 

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В свою очередь, министр торговли США Говард Лютник уточнил, что «золотые карты» заменят собой инвестиционные иммигрантские визы, которые сейчас выдаются в рамках программы EB-5, позволяющей иностранцам инвестировать в американскую экономику, создавая рабочие места, а затем подаваться на американское гражданство. 

Говоря о будущих обладателях «золотых карт» Лютник заверил, что они, «конечно», будет подвергаться проверке, чтобы убедиться, что они «превосходные граждане». 

Программа EB-5 была учреждена Конгрессом в 1992 году. Ее участникам предлагалось вложиться в экономику США на сумму от 800 тысяч до миллиона 50 тысяч долларов, чтобы получить за это грин-карту. В 2019 году администрация Трампа изменила объемы необходимых инвестиций, повысив их до 900 тысяч и 1,8 миллиона долларов в зависимости от локации. В 2021 году федеральный судья отменил это решение. 

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