Более сотни человек погибли из-за наводнений в Техасе

Число погибших в результате внезапного катастрофического наводнения в штате Техас в США выросло до 104 человек. Среди погибших — дети и вожатые летнего лагеря для девочек Camp Mystic. Об этом пишет NBC News.

Согласно последним сообщениям властей, наибольшее число погибших было зафиксировано в округе Керр — 84 человека, среди которых 28 детей и 56 взрослых. Еще семь человек погибли в округе Трэвис, шесть — в округе Кендалл и четверо — в округе Бернет.

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В эпицентре разрушительного наводнения оказался летний лагерь для девочек Camp Mystic, расположенный на берегу реки Гваделупе. 7 июля на сайте лагеря появилось сообщение о гибели 27 детей и вожатых Camp Mystic.

«Лагерь Camp Mystic скорбит о гибели 27 отдыхающих и вожатых в результате катастрофического наводнения на реке Гуадалупе. Наши сердца разбиты вместе с семьями, переживающими эту немыслимую трагедию», — заявили в лагере.

Спасательные службы сообщили, что поисковые работы продолжаются — десятки человек пропали без вести, так как многие районы оказались под водой. Синоптики тем временем предупреждают, что медленно движущиеся грозы могут вызвать новые внезапные наводнения в Техасе.

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Наводнение в центральной части Техаса, в регионе, известном как «аллея внезапных наводнений» из-за крутого рельефа, тропической влажности и медленно движущихся гроз, произошло 4 июля — в День независимости США.

По данным телеканала, округ Керр, где числится наибольшее количество жертв, до сих пор не оснащен системой оповещения, несмотря на многолетние обсуждения властей. Сообщается, что некоторые местные чиновники считали установку слишком затратной.

Регион неоднократно страдал от резких подъемов воды, но стремительное и разрушительное наводнение в праздничную ночь вновь вызвало сомнения в том, что власти делают все необходимое для защиты населения — особенно в условиях участившихся климатических катастроф и на фоне сокращения федеральных расходов на экстренную подготовку, пишет NBC News.

Отмечается, что многие жертвы в округе были застигнуты наводнением ночью, когда уровень воды в реке поднялся на восемь метров всего за 45 минут. По словам главы администрации города Керрвилла Далтона Райса, наводнение началось незадолго до рассвета и развивалось столь стремительно, что у властей не было ни времени на заблаговременное оповещение населения, ни возможности организовать эвакуацию.





