Катастрофическое наводнение стало причиной гибели более 20 человек в США

В американском штате Техас во время катастрофического наводнения, вызванного ливнем, погибли как минимум 24 человека. Среди них есть дети, сообщают ABC News и Reuters со ссылкой на сообщения местных властей.

По их данным, сильный ливень в пятницу спровоцировал резкий подъем уровня реки Гваделупе, в результате чего сотни людей оказались в опасности. Еще многие пропали без вести, среди них — от 23 до 25 девочек из христианского летнего лагеря на берегу реки.

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Глава администрации города Керрвилла Далтон Райс рассказал, что наводнение началось незадолго до рассвета и развивалось стремительно, без возможности заблаговременно предупредить жителей или начать эвакуацию. «Вода поднялась за считанные часы — такого невозможно было предсказать даже с помощью радара», — отметил он.

Еще в четверг власти, опираясь на данные Национальной метеослужбы, предупреждали о возможных сильных дождях и паводках в западных и центральных районах Техаса в ближайшие дни. Однако, по словам директора техасского департамента по чрезвычайным ситуациям В. Нима Кидда, фактические осадки превысили все прогнозы. «Количество дождя оказалось значительно выше ожидаемого», — заявил он на пресс-конференции в пятницу вечером.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что поисково-спасательные работы продолжаются и подчеркнул, что «катастрофа затронула большое количество людей». По его словам, спасатели остаются в режиме круглосуточного дежурства и будут работать всю ночь. Уже эвакуированы или спасены 237 человек, из них 167 — с помощью вертолетов.

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Президент США Дональд Трамп охарактеризовал наводнение в Техасе и гибель людей как «ужасные события», отметив, что по этим вопросам поддерживает связь с губернатором штата Грегом Эбботтом .

«Точное число погибших пока неизвестно, но, похоже, среди жертв есть несколько молодых людей», — заявил президент.

Он также отметил, что федеральное правительство окажет помощь всем пострадавшим.