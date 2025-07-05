EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Катастрофическое наводнение стало причиной гибели более 20 человек в США

2 минуты чтения 15:04 | Обновлено: 15:07

В американском штате Техас во время катастрофического наводнения, вызванного ливнем, погибли как минимум 24 человека. Среди них есть дети, сообщают ABC News и Reuters со ссылкой на сообщения местных властей.

По их данным, сильный ливень в пятницу спровоцировал резкий подъем уровня реки Гваделупе, в результате чего сотни людей оказались в опасности. Еще многие пропали без вести, среди них — от 23 до 25 девочек из христианского летнего лагеря на берегу реки.

Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Взрыв газа уничтожил два пассажирских поезда. Более 500 человек погибли — многие из них сгорели заживо. К этому привела халатность строителей
Общество17 минут чтения

Глава администрации города Керрвилла Далтон Райс рассказал, что наводнение началось незадолго до рассвета и развивалось стремительно, без возможности заблаговременно предупредить жителей или начать эвакуацию. «Вода поднялась за считанные часы — такого невозможно было предсказать даже с помощью радара», — отметил он.

Еще в четверг власти, опираясь на данные Национальной метеослужбы, предупреждали о возможных сильных дождях и паводках в западных и центральных районах Техаса в ближайшие дни. Однако, по словам директора техасского департамента по чрезвычайным ситуациям В. Нима Кидда, фактические осадки превысили все прогнозы. «Количество дождя оказалось значительно выше ожидаемого», — заявил он на пресс-конференции в пятницу вечером.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что поисково-спасательные работы продолжаются и подчеркнул, что «катастрофа затронула большое количество людей». По его словам, спасатели остаются в режиме круглосуточного дежурства и будут работать всю ночь. Уже эвакуированы или спасены 237 человек, из них 167 — с помощью вертолетов.

Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
Экономика6 минут чтения

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал наводнение в Техасе и гибель людей как «ужасные события», отметив, что по этим вопросам поддерживает связь с губернатором штата Грегом Эбботтом .

«Точное число погибших пока неизвестно, но, похоже, среди жертв есть несколько молодых людей», — заявил президент.

Он также отметил, что федеральное правительство окажет помощь всем пострадавшим.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самые смертельно опасные озера мира
Мир
Самые смертельно опасные озера мира
Ядерный могильник в России, тысячи аллигаторов в США и взрывающиеся водоемы Африки
00:01 6 июля
Николай II познакомился с гейшей в Японии и чуть не умер
Общество
Николай II познакомился с гейшей в Японии и чуть не умер
Он набил татуировку дракона, а потом на него напал самурай
17:00
Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Общество
Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Взрыв газа уничтожил два пассажирских поезда. Более 500 человек погибли — многие из них сгорели заживо. К этому привела халатность строителей
00:01
Проверьте свою память
Интернет и мемы
Проверьте свою память
Помните, что говорили Ельцин и Медведев? А как на самом деле выглядит Пикачу?
16:00 4 июля
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Экономика
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
00:01 4 июля
Европу накрыло аномальной жарой
Мир
Европу накрыло аномальной жарой
Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться
18:16 3 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования