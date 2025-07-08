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Мир

Ученые объяснили причины «бегущего времени»

2 минуты чтения 13:48 | Обновлено: 14:06

С возрастом время «бежит быстрее» — и это не иллюзия, а особенность работы мозга. К такому выводу пришли ученые, изучив, как меняется восприятие времени у детей и взрослых. Оказалось, что чем меньше нового мы переживаем, тем быстрее «сжимаются» дни, недели и даже годы, пишет Earth.com.

Главный фактор, влияющий на субъективную продолжительность времени — новизна событий. У детей каждый день наполнен первыми впечатлениями: первое погружение в бассейн, первая задача по дробям, первый ночевка у друга. Эти события мозг фиксирует особенно тщательно, формируя плотный «архив» памяти, который растягивает ощущение дня.

У взрослых дни часто сливаются в рутину — поездка на работу, привычные задачи, те же разговоры. Мозг не получает новых впечатлений и фиксирует меньше событий, из-за чего неделя кажется короче. Так, исследования показывают, что пенсионеры в два раза чаще, чем молодежь, говорят о том, что «год пролетел», и это связывают именно с повторяемостью дней, а не с возрастными проблемами.

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Психолог Марк Виттманн из Института пограничных областей психологии и психического здоровья (IGPP) подчеркивает: восприятие времени напрямую связано с тем, сколько нового мы переживаем. Чем меньше таких впечатлений, тем «тоньше» становится память — и тем короче кажется период.

С возрастом также снижается скорость обработки информации мозгом. Это уменьшает число внутренних «тиков часов», которые мозг использует для оценки длительности событий.

Взрослый человек получает меньше визуальных «стоп-кадров» — как если бы фильм состоял не из 24 кадров в секунду, а из 10. Восприятие упрощается, и день ощущается как более короткий.

Качественный сон улучшает внимание и фиксацию событий в памяти, тогда как хроническая усталость или недосып снижают уровень дофамина и замедляют восприятие времени.

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Не спасают и соцсети: хотя бесконечная лента TikTok или Instagram обещает разнообразие, на деле мозг видит лишь повторяющиеся шаблоны.

Чтобы растянуть субъективное время, ученые советуют заменить пассивный просмотр новыми занятиями: научиться новому аккорду на гитаре, попробовать новое блюдо или сходить в музей. Это заставляет мозг «включиться» и начать фиксировать больше событий.

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Чтобы замедлить восприятие времени, важно спать не менее 7–9 часов в сутки. Ученые также советуют раз в неделю делать что-то новое — например, пройтись по незнакомому маршруту, пообщаться с новыми людьми. Во время такой активности следует концентрироваться на ощущениях — звуках, запахах, цветах.

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