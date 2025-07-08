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Мир

Мужчину засосало в двигатель самолета

2 минуты чтения 16:51 | Обновлено: 16:53

Итальянский аэропорт Орио-аль-Серио города Бергамо приостановил полеты во вторник из-за «инцидента на взлетно-посадочной полосе». Газета Corriere della Sera со ссылкой на неназванных источников в аэропорту пишет, что там погиб человек, которого затянуло в двигатель самолета.

8 июля управляющая компания аэропорта — SACBO — опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что рейсы в одном из самых загруженных аэропортов Италии были приостановлены с 10:20 до примерно 12:00. В сообщении говорится об «инциденте на взлетно-посадочной полосе, причины которого выясняют правоохранительные органы». 

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Источники газеты в аэропорту утверждают, что в момент движения самолета Airbus A319 мужчину затянуло в турбину двигателя. Пока неясно, был ли он сотрудником аэропорта или пассажиром.

Согласно предварительной информации, мужчина проник на территорию аэропорта и побежал навстречу самолету, который в это время совершал маневр «pushback» — буксировку самолета назад от места стоянки. Сообщается, что мужчина попал туда, заехав в зону терминала по встречной полосе. Затем он покинул автомобиль, проник в зону прибытия и вошел в аварийную дверь, ведущую к стоянке самолетов.

Предположительно, погибшему было около 35 лет. Самолет принадлежал авиакомпании Volotea и направлялся в аэропорт Астурии.

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В октябре 2024 года в работающий пропеллер самолета упала 37-летняя Аманда Галлагер, которая фотографировала людей на аэродроме Cook Airfield в американском штате Канзас. Женщину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами. Медики не смогли спасти ей жизнь.

По данным местного телеканала, Галлагер увлекалась фотографией и часто приезжала в аэродром, чтобы сделать красивые кадры. По факту произошедшего было начато следствие.

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