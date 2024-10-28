Американка фотографировала аэродром и попала в пропеллер самолета

Американка фотографировала людей на аэродроме, оступилась и попала в работающий пропеллер самолета. Местный телеканал Kake News сообщил, что женщина погибла из-за травм, несовместимых с жизнью.

Инцидент произошел в субботу, 26 октября. В тот день 37-летняя фотограф Аманда Галлагер приехала на аэродром Cook Airfield, расположенном в округе Седжуик в американском штате Канзас. Женщина увлекалась фотографией и часто приезжала туда, чтобы сделать красивые кадры.

По данным офиса шерифа округа Седжуик, около 14:40 экстренные службы получили сообщение об инциденте на аэродроме. Женщину сразу же доставили в местную больницу. Врачи сообщили, что она была в крайне тяжелом состоянии. В больнице медики не смогли спасти жизнь Галлагер — она погибла от полученных травм.

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По факту произошедшего начато следствие. Представители аэродрома Cook Airfield на странице в фейсбуке выразили соболезнования семье Галлагер и сообщили, что в момент инцидента они не присутствовали там.

Семья погибшей тем временем открыла сбор пожертвований для проведения церемонии похорон. На странице GoFundMe говорится, что Галлагер была «доброй, креативной, и большой любительницей приключений».

«26 октября Аманда трагически погибла, занимаясь тем, что любила — парашютным спортом и фотографией. В это трудное время ее семье требуется поддержка для покрытия расходов на похороны», — отмечается в подписи к сбору средств. За один день на странице уже собрано более семи тысяч долларов.