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Мир

Мать убитого израильского заложника захотела зачать внука с помощью собранной из тела сына спермы

2 минуты чтения 10:31

В Израиле местная жительница Айрис Хаим хочет зачать внука с помощью спермы своего сына, погибшего в Газе в декабре 2023 года. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Сын Айрис Йотам был похищен боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Его вывезли в сектор Газа, где он провел в плену 65 дней. 15 декабря он вместе двумя другими заложниками — Алоном Шамризом и Самером Талалкой — попытался сбежать. Попытка потерпела неудачу — все трое были застрелены израильскими солдатами, которые приняли их за террористов.

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По словам Айрис, о возможности забора спермы из тела ее уже мертвого сына ей сказал один из офицеров, сообщивших о гибели Йотама. Она согласилась, и биоматериал, в количестве, достаточном для зачатия пятерых детей, был успешно извлечен.

Как отмечает CNN, Йотам Хаим стал первым и единственным израильтянином, семя которого было получено после его смерти. Теперь, как пишет телеканал, Айрис предстоит не только найти женщину, готовую родить и воспитать ребенка, но сначала добиться победы в Семейном суде Израиля, чтобы получить разрешение на зачатие ребенка.

Как рассказала адвокат Хаим Нили Шац, в Израиле разрешено извлечение спермы из мертвого тела, однако нет закона, который бы четко определял процедуру ее использования для зачатия потомства. По ее словам, израильский суд в прошлом лишь дважды одобрял использование родственниками умершего его спермы для продолжения рода. Во всех остальных случаях суды не одобрили эту процедуру.

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В октябре 2024 года пожилой паре из Индии удалось добиться решения суда, позволяющего им зачать ребенка с помощью спермы умершего сына. Против этого выступало индийское министерство здравоохранения. Судебный процесс по этому вопросу занял четыре года.

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