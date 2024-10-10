Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 

Несколько лет они судились с властями и клиникой и добились победы

Суд в Индии обязал больницу отдать пожилой супружеской паре образец спермы их умершего сына, чтобы они могли родить внука с помощью суррогатной матери. Против потенциальных бабушки и дедушки в суде выступало министерство здравоохранения Индии. Спустя четыре года Высокий суд Дели все-таки встал на сторону пары, пишет Би-би-си. «Холод» рассказывает, как им это удалось и какие решения в таких случаях предписывают законы других стран.

Продолжить род

30-летний индиец Прит Индер Сингх в 2020 году оказался в больнице после того, как ему диагностировали злокачественную опухоль — неходжкинскую лимфому. В госпитале перед курсом химиотерапии ему посоветовали заморозить сперму. Прит Индер согласился, и в июне образец спермы был заморожен. В сентябре того же года Прит Индер умер.

Несколькими месяцами позже его мать Харбир Каур и отец Гурвиндер Сингх попытались забрать сперму из хранилища, однако им в этом отказали. Дело дошло до суда, и там представитель госпиталя пояснил, что национальное законодательство не регулирует такие случаи, а по внутренним правилам больницы образцы спермы умершего можно отдать только супруге, которой у Прита Индера не было.

Против передачи биоматериалов родителям Прита Индера выступило и привлеченное в качестве соответчика министерство здравоохранения Индии. Там напомнили, что Прит Индер был холост — а, согласно индийским законам, одиноким мужчинам запрещено заводить детей с помощью суррогатной матери. Кроме того, власти заявили, что закон о вспомогательных репродуктивных технологиях в стране призван помогать бесплодным парам или женщинам, а не тем, кто хочет внуков, а также подчеркнули, что умерший не давал своим родителям согласия на использование его спермы.

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В свою очередь, адвокат пары Суручи Аггарвал настаивала в суде, что, заполняя форму для хранения спермы, Прит Индер указал, что делает это для последующего искусственного оплодотворения. По словам адвоката, в форме были указаны номера мобильных телефонов как самого Прита Индера, так и его отца, что подразумевало согласие, к тому же именно отец платил за сохранение образца.

В суде Каур и Сингх, которым сейчас за 60, заявили о готовности вырастить ребенка, зачатого с помощью спермы их сына, а в случае их смерти воспитанием обязались заняться две их взрослые дочери.

В итоге суд пришел к выводу, что законы Индии «не содержат запрета на посмертную репродукцию», если донор спермы был на это согласен. В решении суда также указано, что образец спермы умершего считается наследством и по праву принадлежит родителям, так как в отсутствие супруги именно они являются ближайшими наследниками.

По словам пожилых супругов, они не оставляли попыток добиться возможности зачать внука, чтобы сохранить наследие своего сына и продолжить род. Суррогатной матерью для будущего ребенка согласилась стать родственница. «Мы сохраним это в семье», — сказала Каур.

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Мировая практика

Отстаивая свою позицию в суде, адвокат пары отметила, что рассматриваемое дело редкое, но не беспрецедентное. Так, она представила суду данные о 48-летней женщине из города Пуны на западе Индии, которой суррогатная мать родила внуков-близнецов. Они были зачаты с помощью спермы ее сына, умершего в возрасте 27 лет от злокачественной опухоли мозга.

Адвокат отметила, что, как и в нынешнем случае, умерший мужчина не был женат. Он разрешил своей матери и сестре использовать его сперму, и немецкий госпиталь выдал женщинам замороженные образцы.

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Похожий случай в 2019 году произошел в США. Верховный суд штата Нью-Йорк позволил родителям 21-летнего молодого человека, погибшего во время катания на горных лыжах, использовать его замороженную сперму для рождения внука.

В своем решении суд сослался еще на несколько прецедентов. В частности, в Израиле в 2002 году родители 19-летнего солдата, убитого в секторе Газа, получили разрешение властей на использование его спермы для зачатия ребенка с помощью суррогатной матери.

При этом в решении индийского суда отмечается, что в мире до сих пор не пришли к единому мнению относительно посмертной репродукции. Так, в России, США, Великобритании, Чехии и ряде других стран зачатие детей с использованием биоматериалов умерших разрешено при наличии письменного согласия донора. В то же время в Италии, Швеции, Швейцарии и Германии такая практика запрещена, а в законах большинства стран-соседей Индии — просто не прописана.