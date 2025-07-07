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Мир

Организаторы Уимблдона извинились перед российской теннисисткой за «украденный гейм»

2 минуты чтения 12:18 | Обновлено: 13:25

Организаторы турнира Уимблдон извинились перед российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой за «украденный гейм» в матче четвертого круга против британки Сонай Картал. Причиной, как выяснилось, стал сбой системы автоматического отслеживания мяча (Hawk-Eye), что привело к спорному судейскому решению. Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел при счете 4:4. Один из ударов британской теннисистки ушел за пределы корта, но звукового сигнала от системы не последовало, и судья на вышке Нико Хелверт не зафиксировал «аут». Хелверт принял решение переиграть мяч — в итоге  Картал выиграла розыгрыш и вышла вперед.

«Вы забрали у меня гейм… Они украли его у меня!» — обратилась Павлюченкова к судье во время смены сторон.

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После проверки выяснилось, что система Hawk-Eye была частично отключена на одной стороне корта. Организаторы Уимбилдона принесли извинения игрокам, но заверили, что система надежна. «Мы продолжаем полностью доверять точности технологии отслеживания мяча. В данном случае произошла человеческая ошибка, и в связи с этим мы полностью пересмотрели наши процессы и внесли необходимые изменения», — говорится в заявлении Всеанглийского клуба большого тенниса и крокета (AELTC).

В текущем сезоне Уимблдон впервые полностью отказался от линейных судей, оставив решения за автоматической системой без возможности видеоповтора. Однако уровень недоверия к ней со стороны игроков пока достаточно высок, отмечает Би-би-си. Анастасия Павлюченкова после инцидента предложила ввести видеопросмотр спорных моментов, как это сделано в футболе. «На турнире такого уровня мы просто обязаны иметь возможность пересматривать спорные эпизоды», — заявила она.

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