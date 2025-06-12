Теннисисткам помогут сохранить карьеру при планировании семьи

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила новую инициативу в поддержку спорстменок, решившихся на заморозку яйцеклеток или другие связанные с репродуктивным здоровьем процедуры, сообщает The Guardian.

Теперь участницы топ-750 WTA смогут воспользоваться защищенным рейтингом (Special Entry Ranking, SER) в тех случаях, когда им необходимо сделать перерыв в карьере ради сохранения фертильности. Это значит, что на время отсутствия спортсменки ее рейтинг замораживается на текущем уровне, и очки не теряются, уточняет издание. По возвращении она сможет участвовать с защищенным рейтингом в трех турнирах.

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В WTA заявляют, что ситуации, в которых спортсменки откладывают участие в турнирах ради планирования семьи и рождения ребенка, участились. Поэтому ранее организация уже ввела оплачиваемый декрет и право возвращаться с прежним рейтингом на 12 турниров в течение трех лет после рождения ребенка.

Победительница US Open 2017 года в женском одиночном разряде Слоан Стивенс, как пишет The Guardian, уже дважды замораживала яйцеклетки и активно выступала за защиту рейтинга для женщин, проходящих подобные процедуры: «Во время первого цикла я набрала около девяти килограммов из-за гормонов и снижения физической активности. Это требует особого планирования, ведь важно не перенапрягаться, чтобы избежать осложнений. Я рада, что теперь теннисистки могут чувствовать поддержку, не боясь потерять очки или карьеру».

Новое правило WTA Стивенс назвала «революционным»: «Для любой женщины вопрос семьи и карьеры сложен и многогранен. Теперь у спортсменок есть пространство, где они могут делать лучший выбор для себя. Это даст силу нынешнему и будущим поколениям сохранять карьеру без компромиссов».

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В 2022 году американская теннисистка Серена Уильямс объявила о завершении карьеры ради рождения второго ребенка. Она пояснила, что не хочет больше совмещать семью и спорт, как делала это ранее. В колонке для Vogue Уильямс написала: «Если бы я была мужчиной, то продолжала бы играть и побеждать, пока моя жена рожала бы детей».

О первой беременности теннисистка узнала накануне Australian Open-2017, но решила участвовать, несмотря на это обстоятельство. По собственному признанию спортсменки, ее мучили тошнота, слабость, были серьезные проблемы со сном. За 16 месяцев вынужденного перерыва Уильямс опустилась с первой строчки рейтинга на 453 место. Это история получила большой резонанс. В защиту теннисистки выступила, в частности, дочь американского президента Иванка Трамп. В 2019 году WTA упростила для женщин возвращение в тур из декретного отпуска.