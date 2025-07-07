EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп назвал Маска «слетевшим с катушек»

2 минуты чтения 10:43

Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего соратника миллиардера Илона Маска «слетевшим с катушек». Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью “слетел с катушек”. <…> Он даже хочет основать Третью политическую партию, несмотря на то, что в Соединенных Штатах они никогда не добивались успеха — система, похоже, не предназначена для них», — говорится в сообщении американского президента.

Биткоин спасает экономику целой страны
Биткоин спасает экономику целой страны
Криптовалюта помогла повысить зарплаты. Все благодаря секретному государственному майнингу
Экономика8 минут чтения

Разлад в отношениях между Трампом и Маском произошел из-за «большого красивого законопроекта», который продвигал глава Белого дома. Документ предполагает налоговые послабления для богатейших американцев за счет увеличения дефицита бюджета, подъема потолка госдолга и сокращения финансирования программ социальной поддержки.

Маск называл этот документ «отвратительной мерзостью» и обещал создать в США новую политическую партию в случае его принятия. После этого Трамп и миллиардер поругались в соцсетях. В ходе ссоры американский президент пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями Маска, а тот, в свою очередь, заявил о связях Трампа с обвиненным в торговле людьми и сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном.

Котенок в пустой кроватке
Котенок в пустой кроватке
Трехлетняя девочка пропала во время отдыха с родителями. Дело расследуют почти 20 лет
Криминал14 минут чтения

В итоге американский парламент принял «большой красивый законопроект», а 5 июля Трамп подписал его. После этого Маск объявил, что новая политическая партия под названием «Америка» создана в США.

Он также поделился ближайшими планами этой организации. Так, миллиардер заявил, что в ближайшие 12 месяцев она сосредоточится на получении мест в Конгрессе для обеспечения исполнения воли народа США. Кроме того, он не исключил, что «Америка» поддержит одного из кандидатов на следующих президентских выборах в Соединенных Штатах, которые должны пройти в 2028 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Биткоин спасает экономику целой страны
Экономика
Биткоин спасает экономику целой страны
Криптовалюта помогла повысить зарплаты. Все благодаря секретному государственному майнингу
00:01
Котенок в пустой кроватке
Криминал
Котенок в пустой кроватке
Трехлетняя девочка пропала во время отдыха с родителями. Дело расследуют почти 20 лет
17:00 6 июля
Самые смертельно опасные озера мира
Мир
Самые смертельно опасные озера мира
Ядерный могильник в России, тысячи аллигаторов в США и взрывающиеся водоемы Африки
00:01 6 июля
Николай II познакомился с гейшей в Японии и чуть не умер
Общество
Николай II познакомился с гейшей в Японии и чуть не умер
Он набил татуировку дракона, а потом на него напал самурай
17:00 5 июля
Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Общество
Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Взрыв газа уничтожил два пассажирских поезда. Более 500 человек погибли — многие из них сгорели заживо. К этому привела халатность строителей
00:01 5 июля
Проверьте свою память
Интернет и мемы
Проверьте свою память
Помните, что говорили Ельцин и Медведев? А как на самом деле выглядит Пикачу?
16:00 4 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования