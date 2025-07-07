Трамп назвал Маска «слетевшим с катушек»

Президент США Дональд Трамп назвал своего бывшего соратника миллиардера Илона Маска «слетевшим с катушек». Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью “слетел с катушек”. <…> Он даже хочет основать Третью политическую партию, несмотря на то, что в Соединенных Штатах они никогда не добивались успеха — система, похоже, не предназначена для них», — говорится в сообщении американского президента.

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Разлад в отношениях между Трампом и Маском произошел из-за «большого красивого законопроекта», который продвигал глава Белого дома. Документ предполагает налоговые послабления для богатейших американцев за счет увеличения дефицита бюджета, подъема потолка госдолга и сокращения финансирования программ социальной поддержки.

Маск называл этот документ «отвратительной мерзостью» и обещал создать в США новую политическую партию в случае его принятия. После этого Трамп и миллиардер поругались в соцсетях. В ходе ссоры американский президент пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями Маска, а тот, в свою очередь, заявил о связях Трампа с обвиненным в торговле людьми и сексуализированной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном.

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В итоге американский парламент принял «большой красивый законопроект», а 5 июля Трамп подписал его. После этого Маск объявил, что новая политическая партия под названием «Америка» создана в США.

Он также поделился ближайшими планами этой организации. Так, миллиардер заявил, что в ближайшие 12 месяцев она сосредоточится на получении мест в Конгрессе для обеспечения исполнения воли народа США. Кроме того, он не исключил, что «Америка» поддержит одного из кандидатов на следующих президентских выборах в Соединенных Штатах, которые должны пройти в 2028 году.