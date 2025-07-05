Трамп подписал «Большой прекрасный закон» о снижении налогов

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект под названием One Big Beautiful Bill Act («Большой прекрасный закон»), который предусматривает масштабное снижение федеральных налогов и увеличение расходов на оборону и охрану границ. Об этом пишет CNN.

Документ, среди прочего, по оценкам законодателей, предполагает снижение налоговой нагрузки почти на 4 триллиона долларов в течение следующего десятилетия. Одновременно увеличиваются бюджетные ассигнования на нужды армии и усиление охраны южной границы от нелегальной миграции.

Накануне законопроект с небольшим перевесом голосов был одобрен обеими палатами Конгресса.

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Подписание законопроекта прошло в Белом доме в торжественной обстановке и было приурочено ко Дню независимости. Как отмечает Би-би-си, после церемонии в президентской резиденции состоялись праздничный обед и фейерверк. Среди приглашенных были, в частности, пилоты, участвовавшие в недавней бомбардировке ядерных объектов на территории Ирана.

«Я никогда не видел, чтобы в нашей стране люди были так счастливы. Этот закон касается сразу многих: военных, гражданских, представителей разных профессий. Это крупнейшее снижение налогов, самые масштабные сокращения расходов и крупнейшие инвестиции в безопасность границ за всю историю США», — заявил Трамп на церемонии подписания, передает Reuters.

По данным агентства, принятие закона стало «значительной победой для Трампа и его республиканских союзников», которые уверены, что инициатива будет способствовать экономическому росту. В то же время критики закона предупреждают, что он увеличит государственный долг более чем на три триллиона долларов с текущих 36,2 триллиона.

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Несмотря на обеспокоенность ряда республиканцев стоимостью законопроекта и его возможным негативным влиянием на программы здравоохранения, в итоге против него проголосовали лишь двое из 220 республиканцев в Палате представителей. Все 212 демократов выступили против.

Ранее закон раскритиковали шесть нобелевских лауреатов по экономике. В открытом письме они подчеркнули риски, связанные с возможным сокращением финансирования программ социальной поддержки, включая Medicaid — систему медицинского страхования для малоимущих и нетрудоспособных, а также программу дополнительной продовольственной помощи SNAP.

Кроме того, из-за «Большого прекрасного закона» у президента США возник конфликт с миллиардером Илоном Маском. Бывший глава департамента госэффективности раскритиковал инициативу, назвав ее «отвратительной мерзостью». По словам Маска, закон не сокращает, а наоборот — увеличивает дефицит бюджета.

Один из собеседников The Wall Street Journal допустил, что Трамп может простить Маску его резкие высказывания, однако добавил: президент, как правило, такие обиды не забывает.