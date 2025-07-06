Илон Маск объявил о создании новой партии

Миллиардер и бывший глава департамента госэффективности Илон Маск объявил о создании новой политической партии под названием «Америка». Об этом он заявил 5 июля, ссылаясь на результаты опроса, который провел днем ранее в своей соцсети X (бывший Twitter).

«С перевесом 2 к 1 вы захотели новую политическую партию, и вы ее получите. Когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за [избыточных] трат и коррупции, получается, что мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня партия „Америка“ сформирована, чтобы вернуть вам вашу свободу», — написал Маск.

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В опросе, проведенном 4 июля — в День независимости США — приняли участие десятки миллионов пользователей X. Так, 65,4% из них поддержали идею создания партии, 34,6% высказались против.

Бывший глава департамента госэффективности уточнил, что один из способов изменить политическую систему — это сосредоточиться на избрании кандидатов в двух-трех округах Сената и восьми-десяти округах Палаты представителей. По его словам, этого может быть достаточно, чтобы влиять на принятие спорных законов и отражать реальную волю избирателей.

Маск уже ранее предупреждал о возможности создания новой партии. В начале июля он заявил, что сделает это в случае принятия президентом США Дональдом Трампом законопроекта о масштабном снижении федеральных налогов, известного как «Большой прекрасный закон» (One Big Beautiful Bill Act).

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована партия “Америка”», — писал он в X. По мнению Маска, одобрение законопроекта показало бы, что американская политическая система фактически утратила конкурентность и превратилась в однопартийную.

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Маск также назвал законопроект «отвратительной мерзостью» и заявил, что он лишь увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» и «обременит граждан Америки непосильным долгом».

5 июля стало известно, что Дональд Трамп подписал «Большой прекрасный закон». Ранее документ с небольшим перевесом голосов был одобрен обеими палатами Конгресса США.