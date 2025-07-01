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Мир

Маск пообещал создать в США новую партию в ответ на принятие законопроекта Трампа

2 минуты чтения 08:23

Американский миллиардер Илон Маск сообщил, что намерен создать в США новую партию, если продвигаемый президентом Дональдом Трампом законопроект о расходах под названием «большой красивый билль» (One Big Beautiful Bill) будет принят. Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети X.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована партия “Америка”», — говорится в посте. По словам Маска, принятие законопроекта будет свидетельствовать о том, что существующая политическая система в США, фактически, является однопартийной.

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В начале июня миллиардер уже спрашивал у своих подписчиков в X о том, нужно ли создать в США новую партию. Тогда в опросе приняли участие 5,6 миллиона человек, 80% из которых ответили на вопрос утвердительно.

Ранее «большой красивый билль» уже был принят палатой представителей США и сейчас готовится к голосованию в сенате. Это законопроект предполагает сокращение налогов и расходов примерно на 5,3 триллиона долларов, при этом он увеличит дефицит бюджета до 7% ВВП к 2026 году и раздует госдолг со 100% ВВП до 124% ВВП к 2034 году. Маск уже называл этот документ «отвратительной мерзостью».

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на обещание Маска изменить политический баланс в Соединенных Штатах угрозами сделать субсидии и госконтракты компаний миллиардера предметом исследования департамента госэффективности (DOGE), чьей главной задачей является сокращение расходов американского бюджета.

«Илон, возможно, получил больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы прикрыть лавочку и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы целое СОСТОЯНИЕ. Возможно, DOGE следовало бы хорошенько, пристально взглянуть на это? БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ НУЖНО СЭКОНОМИТЬ!!!» — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

При этом он добавил, что всегда был негативно настроен по отношению к электроавтомобилям, и Маск знал об этом задолго до того, как поддержал Трампа на президентских выборах в 2024 году.

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