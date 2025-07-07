СМИ: 45-летний афганец собирался жениться на шестилетней девочке

В Афганистане 45-летний мужчина собирался жениться на шестилетней девочке, отец которой согласился на брак ради денежного выкупа. В ситуацию вмешались талибы и попросили мужчину подождать пока девочке не исполнится девять лет. Об этом сообщает телеканал Amu TV со ссылкой на неназванные источники.

По информации телеканала, в июне в социальных сетях распространилась фотография, на которой взрослый мужчина держит за руку маленькую девочку. Предполагается, что снимок был сделан в афганской провинции Гильменд во время неофициальной церемонии бракосочетания между ними.

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Публикация вызвала резонанс и волну критики в интернете. Сообщается, что родители планировали передать девочку в дом будущего мужа, однако этому помешали представители движения «Талибан». Мужчину ненадолго задержали, однако так и не привлекли к какой-либо ответственности.

Согласно источникам Amu TV, талибы позволят мужчине забрать девочку, когда ей исполнится девять лет.

Источники утверждают, что этот случай отражает рост количества детских браков на юге Афганистана, в частности, в таких провинциях, как Гильменд, Кандагар и Забуль, где талибы сохраняют сильный контроль.

Правозащитные организации неоднократно предупреждали, что отсутствие четкой правовой базы, бездействие властей и снисходительное отношение «Талибана» к детским бракам создают все условия для продолжения подобных практик. Несколько правозащитных организаций охарактеризовали этот случай как часть затяжной «человеческой трагедии», охватывающей девочек по всей стране.

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Ранее Россия стала первой страной в мире, официально признавшей власть талибов. 4 июля над зданием посольства Афганистана в Москве был поднят белый флаг движения «Талибан» с надписью шахады. В самом Афганистане этот шаг назвали «историческим» и выразили надежду, что он поспособствует укреплению двусторонних связей между Кабулом и Москвой.



