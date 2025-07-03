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Политика

Россия официально признала правительство Талибана

2 минуты чтения 21:21 | Обновлено: 21:35

Власти России официально признали Исламский Эмират Афганистан, форму государственности, созданную движением «Талибан». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецпредставителя Путина по Афганистану Замира Кабулова.

Ранее об этом заявил МИД Афганистана, сославшись на посла России Дмитрия Жирнова. На здании посольства Афганистана в Москве впервые вывешен флаг, введенный «Талибаном», передает ТАСС.

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РИА «Новости» сообщают, что МИД Афганистана о признании был уведомлен ранее российской общественности — ведомство опубликовало новость об этом после встречи Жирнова с главой ведомства Ханом Моттаки. В Афганистане этот шаг назвали «историческим» и способствующим «укреплению связей между Афганистаном и Россией».

По данным журналистов, встреча Жирнова и Моттаки состоялась 3 июля. Днем ранее в Москве представителю российского МИД верительные грамоты вручил назначенный «Талибаном» посол Гуль Хасан Хасан.

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Ранее Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения «Талибан», заседание проходило в закрытом режиме, а решение вступило в силу немедленно. Иск с требованием приостановить этот статус подал генпрокурор России Игорь Краснов. Прокуратура в тот же день подтвердила, что «Талибан» исключен из реестра террористических организаций в России. 

«Россия пошла на такой шаг именно сейчас, потому что теперь для этого появились все необходимые слагаемые. Если у нас наладится продуктивный диалог с действующими властями Афганистана, а потенциал для этого сегодня есть, это наверняка укрепит безопасность не только внутри этой страны, но и в соседних с нею государствах», — сообщал в разговоре с RTVI адвокат Александр Молохов, представляющий интересы «Талибана».  

МВД и Минюст обратились к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность исключения «Талибана» из списка террористических организаций еще в мае 2024 года.

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