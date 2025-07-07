Доля голодающих американцев почти удвоилась за четыре года

Доля взрослых американцев, которым «иногда или часто» нечего есть, достигла уровня в 15,6%, что почти вдвое больше, чем аналогичный показатель в 2021 году. Об этом пишет Axios, ссылаясь на результаты свежего исследования, проведенного компанией Morning Consult. Издание называет полученные данные «шокирующими для самой богатой страны в мире».

Главный экономист Morning Consult Джон Лир отметил, что доля голодающих американцев в последние годы неуклонно растет и сравнил эту динамику с медленно движущимся поездом. При этом он отметил разрыв, образовавшийся между американскими фондовыми рынками, показывающими рекордный рост, и увеличением количества американцев, испытывающих проблемы с едой.

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Между тем президент США Дональд Трамп 5 июля подписал «большой красивый законопроект», который предполагает налоговые послабления для самой состоятельной части американцев, а также сокращение финансирования различных программ социальной поддержки, среди которых и программа выдачи продуктовых талонов для нуждающихся SNAP.

Среди прочего новый закон ужесточил требования для получателей помощи в рамках SNAP. Так, если раньше трудоустроенность была обязательным условием получения помощи для людей в возрасте до 54 лет, то теперь эта планка повышена до 64 лет.

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Опрошенные изданием эксперты говорят, что принятие «большого красивого законопроекта», который активно продвигал Трамп, приведет к тому, что миллионы американцев потеряют право на получение продуктовой помощи, а еще больше граждан страны будут получать ее в меньших объемах.