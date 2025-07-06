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Мир

Лев вырвался из клетки и покусал человека

2 минуты чтения 14:13 | Обновлено: 14:15

В Турции лев вырвался из клетки в зоопарке и напал на человека. Животное поймали и застрелили, а пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По данным газеты, 6 июля около двух часов ночи лев по кличке Зевс вырвался из клетки в парке животных Lion Land, расположенном в микрорайоне Илыджа, районе Манавгат турецкой провинции Анталья, недалеко от трассы D-400. Около пяти утра, примерно в километре от зоопарка, он напал на местного жителя — 53-летнего Сюлеймана Кыра, который в тот момент поливал фисташковые деревья.

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После сообщения о побеге льва в район прибыли силы полиции и жандармерии, были организованы поиски. Согласно последним данным, животное заметили между микрорайонами Илыджа и Кумкей — за отельной зоной. 

По данным газеты, во время поисковых работ власти призвали местных жителей не покидать дома и не приближаться к предполагаемому месту нахождения хищника. 

Один из местных жителей по имени Фарук Зейбек рассказал, что примерно в 2:30–3:00 ночи он услышал сирены и сначала решил, что произошла кража. Однако прибывшие полицейские предупредили, что из зоопарка сбежал лев, и посоветовали ему не выходить на улицу. Позже Зейбек заметил льва, который лежал с поднятой головой, и снял его на видео. По его словам, это было «пугающее зрелище».

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После того как силовикам удалось точно определить местоположение животного, его застрелили охотники. Пострадавший Сюлейман Кыр после получения первой помощи в Манавгате был переведен в университетскую клинику в Анталье.

«Мы боролись, он кусал меня за ноги и шею. В какой-то момент я ухватил его за шею и сжал — тогда он немного отполз. Если бы я был слабее, меня бы уже не было. Я выжил только потому, что смог себя защитить. Кто за это ответит? Почему зоопарк построен у самой трассы, без охраны и ограждений? Я подам в суд на всех, кто за это отвечает» — заявил пострадавший.

Ранее в аннексированном Крыму лев напал на директора парка «Тайган» Олега Зубкова. По словам главного торакального хирурга региона Андрея Дорошенко, хищник прокусил трахею, повредил шейные мышцы и оторвал большую грудную мышцу с левой стороны.

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