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Apple выпустила коллекцию треков для расслабления и сна

2 минуты чтения 16:06 | Обновлено: 16:15

Apple Music совместно с Universal Music Group (UMG) представили проект Sound Therapy — коллекцию треков с научно обоснованными звуковыми эффектами. В заявлении компании говорится, что эти композиции помогают слушателям сосредоточиться, расслабиться или быстрее уснуть.

Коллекция была создана командой продюсеров, ученых и звукоинженеров из Sollos — новаторского музыкального проекта, запущенного в лондонском офисе UMG. В Sound Therapy вошли 417 расширенных, инструментальных и переработанных версий популярных треков известных исполнителей, таких как Imagine Dragons, Кэти Перри, Кейси Масгрейвс, Людовико Эйнауди, Aurora, Дженей Айко, Челси Катлер и Джереми Цукер. 

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Все композиции разделены на три категории: «Focus» (концентрация), «Relax» (расслабление) и «Sleep» (сон). В них используются звуковые эффекты и цветной шум, которые стимулируют мозг определенным образом — например, гамма-волны и белый шум помогают сфокусироваться, тета-волны способствуют расслаблению, а дельта-волны и розовый шум улучшают качество сна.

«Sound Therapy сочетает уже знакомые и любимые подписчиками песни со специальными звуковыми волнами, разработанными для улучшения повседневной жизни пользователей, сохраняя при этом оригинальное видение исполнителя. Опираясь на научные исследования и используя запатентованные аудиотехнологии UMG, Sound Therapy использует силу звуковых волн, психоакустики и когнитивной науки, чтобы помочь слушателям расслабиться или сосредоточиться», — отмечают создатели Sound Therapy.

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Sound Therapy доступна подписчикам Apple Music бесплатно. Проект стал логичным продолжением запуска радиостанции Apple Music Chill, которая служит звуковым пространством для отдыха и восстановления. Радиостанция предлагает непрерывный поток расслабляющей музыки разных жанров, дополненный паузами, которые, как сообщается, помогают слушателям успокоиться и восстановить внутреннее равновесие.

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