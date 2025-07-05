Впервые за столетие Париж разрешил купание в Сене

Власти Парижа впервые с 1923 года официально разрешили купание в реке Сена. Такое решение было принято после многолетних работ по очистке водоема. Об этом сообщает France 24.

По данным французского телеканала, всего в Париже были открыты три специально оборудованные зоны, одна из которых расположена в нескольких минутах ходьбы от Эйфелевой башни. Отмечается, что ранним утром 5 июля, за несколько часов до открытия купальной зоны Бра-Мари в историческом центре города, десятки парижан и туристов разных возрастов собрались у берега.

«Я думала, что будет очень холодно, но на самом деле вода просто отличная», — поделилась 51-летняя жительница Парижа по имени Карин, которая стала одной из первых спустившихся сегодня в реку.

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По данным властей, купание в Сене разрешено только при благоприятной погоде. Отмечается, что все три зоны для купания оснащены раздевалками, душевыми и пляжной мебелью и рассчитаны на 150–300 человек. За безопасностью будут следить спасатели в ярко-желтых футболках.

Городские власти заверили, что вода в Сене безопасна для купания. По их словам, специалисты ежедневно проводятся лабораторные проверки на наличие загрязнений в водоеме. «Мы контролируем два типа бактерий — кишечную палочку и энтерококки. По одной из них уровень в десять раз ниже допустимой нормы, по другой — более чем в двадцать пять раз ниже», — сообщил префект региона Иль-де-Франс Марк Гийом.

В 2024 году на реке Сена проходили олимпийские и паралимпийские соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону. Для ее очистки власти Франции с 2015 года направили 1,4 миллиарда долларов. Об успешном завершении очистительных работ заявлял президент страны Эмманюэль Макрон.

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Несмотря на заверения властей, во время Олимпиады в Париже неоднократно появлялись сообщения о проблемах с качеством воды в Сене. По данным бельгийской газеты De Standaard, триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована после участия в соревнованиях.

Как сообщало издание, спортсменка чувствовала себя плохо в течение четырех дней после плавательной части триатлона. В больнице у нее диагностировали заражение кишечной палочкой. Кроме того, после заплыва по Сене на Олимпиаде заболел и знаменосец сборной Ирландии Дэниел Уиффен.

Мэр Парижа Анн Идальго, в свою очередь, назвала сообщения о болезнях среди спортсменов «фейками».