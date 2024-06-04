Французы грозятся искупать Макрона в нечистотах

Во французском сегменте социальной сети X завирусился хештег JeChieDansLaSeineLe23Juin, который переводится как «я насру в Сену 23 июня». Так пользователи отреагировали на заявления властей страны, что река безопасна для проведения Олимпийских игр и сообщение мэра Парижа Анны Идальго, которая 23 июня собирается провести там тестовый заплыв. Купаться в Сене запрещено с 1923 года.

Издание Actu Paris утверждает, что спустя несколько часов после появления в X хештега JeChieDansLaSeineLe23Juin им поделились десятки тысяч раз. При этом в статье отмечается, что изначально он был всего лишь шуткой.

Ранее в сети также появились слухи, что вместе с Идальго в Сену якобы окунется и президент Франции Эммануэль Макрон, однако официально об этом не сообщалось. Тем не менее французы постят мемы в том числе и с купающимся в реке нечистот Макроном и даже публикуют расчеты скорости течения Сены, чтобы экскременты жителей других французских городов смогли оказаться в Париже к 23 июня. В интернете также появился специально созданный для этого сайт.

«Они погрузили нас в дерьмо, теперь их очередь окунаться в наше», — гласит один из лозунгов, распространяемых в сети.

Как пишет Le Monde, с 1 июня качество воды в Сене планируют проверять ежедневно. Газета отмечает, что с 2016 года французские власти вложили в очистку реки 1,4 миллиарда евро.

«Все образцы на данный момент показывают довольно низкое качество воды», — заявил в конце мая представитель неправительственной организации Surfrider Foundation, которая проверяет реку каждые две недели на протяжении восьми месяцев, Лайонел Чейлус.

По его словам, в Сене тогда обнаружили концентрацию двух бактерий, которые свидетельствуют о фекальном загрязнении реки. Он отмечал, что существует риск подхватить там конъюнктивит, гастроэнтерит или стафилококк.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет на реке. Предполагается, что 26 июля по Сене проплывут 180 лодок, в 94 из которых будут находиться спортсмены.

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