Бельгийская сборная снялась с соревнований на Олимпиаде после отравления спортсменки водой из Сены

Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель попала в больницу после заплыва в Сене на Олимпиаде в Париже. В связи с этим бельгийская сборная отказалась выступить в смешанной эстафете, которая запланирована на 5 августа. Об этом пишет газета De Standaard.

По ее данным, Мишель чувствовала себя плохо все четыре дня после участия в плавательной части соревнований по триатлону, которые прошли в водах реки Сена. В итоге она была госпитализирована, врачи диагностировали у нее заражение кишечной палочкой

Олимпийский комитет Бельгии (BOIC) в своем заявлении сообщил, что решение отказаться от участия в эстафете было принято «по согласованию со спортсменами и их окружением». «BOIC и Федерация триатлона Бельгии надеются, что будут извлечены уроки для будущих соревнований», — говорится в нем.

Читать еще За госизмену на 10 лет осудили человека с умственной отсталостью Его родственники уверены, что это провокация ФСБ

Соревнования по триатлону в рамках проходящей в Париже Олимпиады прошли 31 июля. Изначально они были запланированы на 30 июля, но в этот день анализы воды в Сене дали неудовлетворительные результаты, и соревнования перенесли. Кроме того, из-за грязной воды в реке триатлонистам в течение нескольких дней приходилось отменять запланированные тренировки.

Позже спортсмены из многих стран жаловались на низкое качество воды в Сене. Так, испанка Мариам Касильяс заявила в интервью изданию Marca, что организаторы «не подумали о здоровье спортсменов» и «превратили соревнования в цирк».

Ранее сообщалось, что французские власти потратили более миллиарда долларов на очистку воды в Сене. Об успешном завершении этих работ говорил президент страны Эмманюэль Макрон. Он утверждал, что после завершения Олимпийских игр парижане снова смогут купаться в протекающей через город реке.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.