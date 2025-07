Голливудский актер Майкл Мэдсен умер от сердечного приступа

Тело знаменитого голливудского актера Майкла Мэдсена было обнаружено в его доме в Малибу, штат Калифорния. Об этом сообщает американский таблоид TMZ.

По данным издания, полиция считает кончину актера естественной, однако официально причина смерти пока не объявлена. Представитель актера Лиз Родригес сообщила журналистам, что он умер от сердечного приступа.

Эту информацию телеканалу ABC News подтвердил и менеджер актера Рон Смит. По его словам, Мэдсен умер от остановки сердца. Ему было 67 лет.

Представители актера рассказали, что последние два года жизни он активно работал. «За последние два года Майкл Мэдсен проделал невероятную работу с независимым кино, включая предстоящие фильмы Resurrection Road, Concessions и Cookbook for Southern Housewives, и с нетерпением ждал этой следующей главы в своей жизни», — сказали они, добавив, что актер также готовился выпустить новую книгу под названием Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в американском городе Чикаго. Его первой работой в кино стала роль в фильме «Военные игры» 1983 года. Кроме того, он также снимался в фильме Ридли Скотта «Тельма и Луиза» и «Донни Браско» Майка Ньюэлла. Среди работ Мэдсена есть и роль в российском фильме «Скорый Москва — Россия» (2014).

Наибольшую известность Мэдсену принесли его работы в фильмах знаменитого голливудского режиссера Квентина Тарантино. Так, он исполнил роль Мистера Блондина – одного из главных героев криминальной драмы «Бешеные псы». Кроме того, он снимался и в других картинах Тарантино, таких как «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде».