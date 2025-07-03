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Мир

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП

2 минуты чтения 12:02 | Обновлено: 12:32

В Испании в результате автомобильной аварии погиб нападающий британского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Португалии Диогу Жота. Ему было 28 лет, сообщает испанское издание Merca.

По его данным, смертельное ДТП произошло на 65-м километре автомагистрали A-52, недалеко от района Санабрия в испанской провинции Самора. Автомобиль, в котором находился Диогу Жота, вылетел с дороги и загорелся. Вместе с нападающим «Ливерпуля» в машине находился его 26-летний брат Андрэ. Он также погиб.

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В 2020 году Диогу Жота перешел в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона». Сумма сделки тогда составила 44,7 миллиона евро. С тех пор он сыграл за клуб 182 матча, в которых забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. За это время он вместе с «Ливерпулем» завоевал титул чемпиона Премьер-лиги (2024–25), Кубок Англии (2021–22) и Кубок лиги (2021–22).

До этого португалец недолгое время играл за «Атлетико Мадрид», куда перешел из «Пасуш Феррейра» в 2016 году за семь миллионов евро. Официально в «Атлетико Мадрид» он так и не дебютировал, ограничившись голом в товарищеском матче против «Кротоне»? В то же году его арендовал клуб «Порту», откуда он также в аренду отправился в «Вулверхэмптон». На постоянной основе он начал играть за этот клуб в 2018 году. Сумма трансфера тогда составила 14 миллионов евро.

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