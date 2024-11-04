Молния убила футболиста во время матча

39-летний перуанский футболист-любитель Хосе Де ла Крус Меса погиб, а семеро других игроков пострадали после того, как в них ударила молния во время матча регионального турнира в муниципалитете Чилька. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, во время матча между командами «Фамилиа Чокка» и «Хувентуд Беллависта» начался сильный дождь, и судья остановил игру на 22-й минуте после удара молнии возле спортивного стадиона. Когда игроки покидали поле, в них попала еще одна молния.

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Сезар Рамос, руководитель гражданской обороны муниципалитета, рассказал, что, вероятно, молния попала в Де ла Круса из-за того, что на нем был металлический браслет, который сработал как магнит. Пострадавших доставили в региональную больницу, их состояние, как пишет The Sun, оценивается как стабильное.

«Этот ужасный инцидент напоминает нам о важности защиты от молний, особенно на мероприятиях под открытым небом. Нам необходимо внедрить защитные системы в спортивные сооружения и протоколы безопасности, предусматривающие немедленное прекращение мероприятий во время грозы», — прокомментировал произошедшее инженер Лучо Дуарте.

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Associated Press отмечает, что это уже не первый случай, когда молния попадает в игрока во время матча в Перу. Так, в 2014 году молния ударила в 21-летнего футболиста Жоао Контрераса во время полуфинала чемпионата, победитель которого выходит в первый дивизион. Тогда игрок остался в живых.

Как пишет The Sun, в феврале этого года еще один футболист погиб в результате удара молнии. Это произошло на стадионе Силиванги в Индонезии. Тогда 35-летнего игрока Септиана Рахарджу успели доставить в больницу с сильными ожогами, однако врачам не удалось его спасти.