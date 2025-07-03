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Мир

В США планируют развести миллиарды мух и сбросить их с самолетов

2 минуты чтения 18:08 | Обновлено: 18:19

Власти США намерены запустить масштабную биологическую операцию против опасного паразита. Министерство сельского хозяйства (USDA) планирует разводить миллиарды стерильных мух и сбрасывать их с самолетов над Мексикой и югом Техаса, чтобы не допустить катастрофы в животноводстве, пишет The Guardian.

Американская тропическая мясная муха (Cochliomyia hominivorax). Фото: Judy Gallagher / Flickr

Речь идет об американской тропической мясной мухе (Cochliomyia hominivorax), чьи личинки развиваются в открытых ранах млекопитающих, питаясь их плотью. Это может привести к мучительной гибели животных — от крупного рогатого скота до домашних питомцев. По словам главы ветеринарной ассоциации США Майкла Бейли, зараженный бык может погибнуть всего за две недели.

Метод борьбы — проверенный временем: выпуск стерильных самцов. Облученные радиацией, они не могут оплодотворять самок, в результате чего популяция постепенно вымирает. Подобная программа успешно работала в 1960-х и 70-х годах: за 13 лет США и Мексика выпустили в природу более 94 миллиардов стерильных мух и победили паразита.

Однако в конце 2023 года опасная муха вновь была обнаружена на юге Мексики. Это побудило USDA к масштабному ответу. В ближайшие месяцы в Техасе откроется логистический центр по доставке мух из Панамы, где сегодня функционирует одна из крупнейших «мухоферм» в мире — до 117 миллионов особей в неделю. К 2026 году аналогичную фабрику планируется открыть на юге Мексики. Цель — выйти на производство 400 миллионов мух еженедельно.

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Чтобы обеспечить размножение паразита в условиях фабрики, ученые используют специальные питательные смеси: от меда и яичного порошка до плазмы крови крупного рогатого скота. После созревания личинок их помещают в поддоны с опилками — аналог природной стадии окукливания.

Сброс мух с воздуха выглядит как сцена из научной фантастики: легкие самолеты разбрасывают ящики с насекомыми над сельской местностью. Однако операция не лишена риска: в июне один из самолетов разбился на границе Мексики и Гватемалы, погибли три человека.

Из-за угрозы дальнейшего распространения личинок США временно закрыли южную границу для импорта живого скота и лошадей. Она останется закрытой по меньшей мере до середины сентября. При этом паразит способен атаковать любые теплокровные виды, включая человека.

Ученые подчеркивают: одна из причин, по которой метод стерилизации работает — самки мухи спариваются лишь один раз в жизни. Главное — обеспечить численное превосходство стерильных самцов, чтобы исключить возможность размножения паразита.

Ранее «Холод» рассказывал, что мухи могут впадать в депрессию. Так, немецкий нейробиолог Вольф Хюттерот выяснил, что мухи вида дрозофила фруктовая могут также демонстрировать игровое поведение.

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