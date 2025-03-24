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Мир

Мухи умеют впадать в депрессию

2 минуты чтения 22:25

Немецкий нейробиолог Вольф Хюттерот выяснил, что мухи вида дрозофила фруктовая могут демонстрировать игровое поведение. Хюттерот вместе с коллегами разработал специальную карусель, которой насекомые могут пользоваться добровольно. Также он пояснил, что у мух могут развиваться депрессивные симптомы, если долгое время перемещать их против их воли. Результаты эксперимента с ученым обсудили журналисты издания Spiegel.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Current Biology, объяснили, что игровым поведением считается активность, которая не обязательна для выживания, выполняется добровольно, преднамеренно, приносит удовлетворение, не вызывает стресса, повторяется регулярно и подходит конкретному биологическому виду. По этим критериям они собрали установку, в которой на одной высоте разместили вращающуюся платформу и неподвижную площадку с едой.

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По своему поведению мухи разделились на «исследующих» и «избегающих»: около четверти мух по несколько раз за день в течение двух недель садились на карусель, а другие проводили больше времени около площадки с едой и в других частях установки.

В следующем эксперименте ученые сделали установку с двумя каруселями, которые поочередно работали по пять минут. Они обнаружили, что мухи сами перелетают с остановившегося диска на движущийся. Таким образом поступали даже некоторые «избегающие» особи.

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Во многих других исследованиях ученые прикрепляли мух к поворотной платформе , сообщил Хюттерот. Из-за этого, по его словам, у насекомых возникали симптомы, похожие на депрессию: снижение подвижности и повышенная агрессивность. Также насекомые в этом состоянии реагировали на лечение с помощью антидепрессантов.

Хюттерот напомнил, что мозг плодовой мухи полностью оцифрован, что позволит в будущих экспериментах детально исследовать механизмы игрового поведения у насекомых.

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