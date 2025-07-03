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Мир

Литва впервые лишила россиянина ВНЖ за слишком частые поездки на родину

2 минуты чтения 13:51

Власти Литвы впервые лишили россиянина, чье имя не называется, временного вида на жительство (ВНЖ) в соответствии с новыми правилами, которые запрещают его обладателям слишком часто посещать Россию и Беларусь. Об этом пишет местное издание Delfi со ссылкой на сообщение департамента миграции.

«В ходе выяснения причин выезда граждан России, часто выезжающих в Россию или Беларусь, выявлен первый случай, не подпадающий под исключения, и принято решение об аннулировании выданного россиянину временного вида на жительство в Литве», — говорится в нем.

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При этом в ведомстве отметили, что «еще тридцать его соотечественников могут лишиться таких разрешений в ближайшее время». Там добавили, что в отношении этих граждан их уже начаты процедуры аннулирования временных видов на жительство в Литве. Тем не менее власти выясняют обстоятельства выезда обладателей ВНЖ в Россию и Беларусь.

По оценкам литовских властей, с мая, когда вступили в силу новые правила, 292 гражданина России ездили из Литвы в Россию или Беларусь более одного раза. Однако, как сообщается, многие из них подпадают под исключения из нового закона.

При этом литовское издание «Волна» отмечает, что местные власти в некоторых случаях по разному оценивают одни и те же обстоятельства выезда обладателей ВНЖ на родину. Так, по его данным, известны два случая, когда граждане России, имеющие литовский ВНЖ, уведомляли власти о необходимости поехать в России к тяжело больному родственнику, и в одном случае это было признано объективной причиной, а в другом — нет.

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Вступивший в силу в мае новый закон, по которому слишком частые поездки в Россию и Беларусь являются основанием для лишения литовского ВНЖ, был принят в стране со второй попытки. Первый раз его выносили на голосование местного парламента в апреле 2024 года. Однако тогда его поддержали лишь 20 депутатов при 47, проголосовавших «против».

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