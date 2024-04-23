Литва не будет лишать ВНЖ часто ездящих на родину россиян и беларусов

Парламент Литвы отклонил законопроект, предполагавший лишение ВНЖ страны россиян и беларусов, которые часто ездят к себе на родину. Об этом сообщает местный телеканал LRT.

По его данным, документ поддержали 20 депутатов, 47 проголосовали против, а еще 45 — воздержались. Одновременно парламент поддержал инициативу лишать ВНЖ россиян и беларусов, которые поддерживают военную агрессию России против Украины или намеренно, публично и систематически распространяют информацию, «противоречащую интересам общества или государства».

Законопроект о лишении ВНЖ граждан России и Беларуси на рассмотрение литовского Сейма внесли депутаты Аудронюс Ажубалис, Ангеле Якавоните и Казис Старкявичюс. В тексте документа они отметили, что беларусы, которые возвращаются домой на время праздников, могут быть завербованы местными службами.

Один из авторов законопроекта на заседании парламента пояснил, что, по его мнению, угрозу безопасности Литвы представляют поездки на родину россиян и беларусов с литовским ВНЖ чаще одного раза в три месяца.

Ранее этот законопроект успел поддержать Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО). Тогда на заседании комитета за документ проголосовали пять его членов из восьми.

По данным LRT, за первое полугодие 2023 года число проживающих в Литве россиян выросло до 16,1 тысячи человек. Согласно тексту законопроекта, за 2023 год количество ВНЖ, выданных гражданам Беларуси, превысило 20 тысяч, а всего в Литве живет около 62 тысяч беларусов.

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