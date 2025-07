Сериал Last of Us покинули ключевые авторы

Нил Дракманн, глава студии Naughty Dog и создатель игры The Last of Us, не будет участвовать в создании третьего сезона одноименного сериала. Об этом пишет Deadline.

Свое решение Дракманн назвал «трудным» и объяснил его необходимостью сосредоточиться на новых проектах Naughty Dog. В частности, он упомянул новую игру Intergalactic: The Heretic Prophet. Геймдизайнер поблагодарил съемочную группу и актеров проекта HBO за совместную работу.

В первых двух сезонах The Last of Us Дракманн тесно сотрудничал со сценаристом и продюсером Крейгом Мейзином, чтобы «сохранить дух оригинальной игры в адаптации HBO». Он указан как соавтор пяти эпизодов сериала и режиссер двух, включая предпоследний эпизод второго сезона, уточняет Deadline.

По данным издания, уход Дракманна — не единственное изменение. Вместе с ним команду покидает и сценарист, исполнительный продюсер Хэлли Гросс — она работала над вторым сезоном сериала. Вскоре после новости о Ниле Дракманне Гросс сделала короткое заявление в соцсетях о том, что тоже больше не будет работать над созданием сериала, потому что ей необходимо «освободить место для того, что будет дальше».

Ожидается, что третий сезон продолжит сюжет игры The Last of Us Part II. В последней серии второго сезона стало понятно, что центральной фигурой грядущих эпизодов станет персонаж Эбби в исполнении Кейтлин Дивер. Пока неизвестно, поставит ли третий сезон точку в проекте, отмечает Deadline.

Сериал The Last of Us — это адаптация постапокалиптической игры The Last of Us от студии Naughty Dog. Первый сезон вышел в 2023 году. Проект получил десятки различных премий, в том числе восемь наград «Эмми» в 2024 году.

Однако, по данным The Wrap, заключительную серию второго сезона The Last of Us, которая вышла 25 мая, посмотрели на 55% меньше зрителей, чем финал первого сезона.