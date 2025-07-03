EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

У берегов Бали затонул паром

2 минуты чтения 08:23

У берегов острова Бали в одноименном проливе затонул паром KMP Tunu Pratama Jaya, следовавший по маршруту Кетапанг — Баньюванги — Гилиманук. Об этом сообщил телеканал CNN Indonesia.

По его данным, инцидент произошел вечером 2 июля через 25 минут после отплытия. На борту судна, как сообщается, находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Кроме того, паром перевозил 22 автомобиля, среди которых 14 грузовиков.

Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения
Мир5 минут чтения

Вскоре после этого спасателям удалось обнаружить живыми четырех пассажиров парома. Как сообщает телеканал, выжившим удалось самостоятельно эвакуироваться с затонувшего судна на спасательной шлюпке.

Спустя некоторое время начальник полиции Баньюванги Рама Самтама Путра отчитался о спасении еще 20 человек, а также обнаружении тел двоих погибших. По его словам, многие выжившие были обнаружены без сознания «после многочасового дрейфа в неспокойных водах».

По данным агентства Associated Press, позже к поискам выживших присоединились в общей сложности девять судов. Издание отмечает, что спасательная операция осложняется волнением на море с волнами высотой до двух метров.

Тем не менее к утру спасателям удалось найти еще троих выживших. Поиски еще 38 пропавших продолжаются.

Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ
Политика7 минут чтения

В конце марта у берегов Египта в районе города Хургада затонул батискаф, проводивший экскурсию для туристов. Как сообщалось, на борту судна находились в общей сложности 45 пассажиров.

В результате инцидента погибли шесть человек, в том числе четверо россиян, еще девять человек пострадали. Причиной аварии могло стать столкновение судна с коралловым рифом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Мир
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения
00:01
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Политика
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ
16:54 2 июля
Российские звезды возвращаются в Европу
Политика
Российские звезды возвращаются в Европу
«Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным
00:01 2 июля
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Мир
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам
17:54 1 июля
Я переехала в США, и мне нравится
Общество
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
00:01 1 июля
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Мир
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
18:15 30 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования