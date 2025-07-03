У берегов Бали затонул паром

У берегов острова Бали в одноименном проливе затонул паром KMP Tunu Pratama Jaya, следовавший по маршруту Кетапанг — Баньюванги — Гилиманук. Об этом сообщил телеканал CNN Indonesia.

По его данным, инцидент произошел вечером 2 июля через 25 минут после отплытия. На борту судна, как сообщается, находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Кроме того, паром перевозил 22 автомобиля, среди которых 14 грузовиков.

Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения Мир 5 минут чтения

Вскоре после этого спасателям удалось обнаружить живыми четырех пассажиров парома. Как сообщает телеканал, выжившим удалось самостоятельно эвакуироваться с затонувшего судна на спасательной шлюпке.

Спустя некоторое время начальник полиции Баньюванги Рама Самтама Путра отчитался о спасении еще 20 человек, а также обнаружении тел двоих погибших. По его словам, многие выжившие были обнаружены без сознания «после многочасового дрейфа в неспокойных водах».

По данным агентства Associated Press, позже к поискам выживших присоединились в общей сложности девять судов. Издание отмечает, что спасательная операция осложняется волнением на море с волнами высотой до двух метров.

Тем не менее к утру спасателям удалось найти еще троих выживших. Поиски еще 38 пропавших продолжаются.

Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ Политика 7 минут чтения

В конце марта у берегов Египта в районе города Хургада затонул батискаф, проводивший экскурсию для туристов. Как сообщалось, на борту судна находились в общей сложности 45 пассажиров.

В результате инцидента погибли шесть человек, в том числе четверо россиян, еще девять человек пострадали. Причиной аварии могло стать столкновение судна с коралловым рифом.