В Египте затонул туристический батискаф с россиянами

У берегов Египта потерпел аварию прогулочный батискаф, который был отправлен в море на подводную экскурсию. На борту находилось 45 туристов из России, среди них есть дети. Об этом сообщает консульский департамент МИД России.

Авария произошла в десять часов утра по местному времени на расстоянии около километра от берега в Хургаде. Туристы отправились на регулярную экскурсию с осмотром коралловых рифов, все они купили путевки у компании «Библио Глобус» (принимающая туркомпания в Египте – «ALS Tour»).

Известно о нескольких погибших. Так, консульский департамент сообщает о четырех россиянах, которых не удалось спасти. По данным телеграм-канала Baza погибли шестеро, еще девять пострадали, также есть пропавшие без вести. Российский МИД добавляет, что большая часть туристов спасены и доставлены в свои гостиницы и местные больницы.

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Baza пишет, что причиной аварии могло стать столкновения батискафа с рифом. В результате на борту туристической подлодки произошла разгерметизация. Телеграм-канал SHOT уточняет, что судно должно было опуститься на глубину 25 метров под воду, чтобы исследовать коралловый риф.

SHOT также публикует расценки за экскурсию на батискафе. Так, один билет на взрослого стоил около семи тысяч рублей, на ребенка — в два раза дешевле (по данным канала на борту находилось около 15 детей). Также стало известно, что все пострадавшие туристы жили в отелях Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach.