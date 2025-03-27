EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

В Египте затонул туристический батискаф с россиянами

2 минуты чтения 14:42

У берегов Египта потерпел аварию прогулочный батискаф, который был отправлен в море на подводную экскурсию. На борту находилось 45 туристов из России, среди них есть дети. Об этом сообщает консульский департамент МИД России. 

Авария произошла в десять часов утра по местному времени на расстоянии около километра от берега в Хургаде. Туристы отправились на регулярную экскурсию с осмотром коралловых рифов, все они купили путевки у компании «Библио Глобус» (принимающая туркомпания в Египте – «ALS Tour»). 

Известно о нескольких погибших. Так, консульский департамент сообщает о четырех россиянах, которых не удалось спасти. По данным телеграм-канала Baza погибли шестеро, еще девять пострадали, также есть пропавшие без вести. Российский МИД добавляет, что большая часть туристов спасены и доставлены в свои гостиницы и местные больницы.

Мой муж умер во время свадебного путешествия
Мой муж умер во время свадебного путешествия
Я хотела совершить самоубийство, но меня спас блог в инстаграме
Общество6 минут чтения

Baza пишет, что причиной аварии могло стать столкновения батискафа с рифом. В результате на борту туристической подлодки произошла разгерметизация. Телеграм-канал SHOT уточняет, что судно должно было опуститься на глубину 25 метров под воду, чтобы исследовать коралловый риф. 

SHOT также публикует расценки за экскурсию на батискафе. Так, один билет на взрослого стоил около семи тысяч рублей, на ребенка — в два раза дешевле (по данным канала на борту находилось около 15 детей). Также стало известно, что все пострадавшие туристы жили в отелях Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянам запретили рекламу в Instagram
Интернет и мемы
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы?
16:00
Мой первый парень погиб на войне
Общество
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
00:01
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00 26 марта
Я уехала из России в Сербию
Общество
Я уехала из России в Сербию
Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности
00:01 26 марта
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
Мир
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
«Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге
17:00 25 марта
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Общество
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
00:01 25 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования