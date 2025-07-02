Летевшего из Таиланда россиянина задержали из-за мармелада

Федеральная таможенная служба (ФТС) задержала россиянина в аэропорту Шереметьево, он попытался ввезти в Россию мармелад с тетрагидроканнабинолом, запрещенным к обороту в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФТС сообщают РИА «Новости».

Силовики рассказали, что 38-летний мужчина попытался провезти мармелад в своем чемодане. Он шел через «зеленый коридор», когда служебная собака обратила внимание на его багаж. После этого вещи россиянина были проверены дополнительно.

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Среди них ФТС обнаружила банку с мармеладом BUDS, в которой лежало четыре конфеты, их отправили на экспертизу. По ее итогам в мармеладе обнаружили запрещенное в России психоактивное вещество тетрагидроканнабинол. По данным ФТС, россиянин прибыл рейсом из Таиланда.

На мужчину завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ (ч. 1 ст. 229.1 УК), ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.

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Ранее каннабис обнаружили в партии мармелада Happy Cola F!ZZ, который производит немецкая компания Haribo. Вещество оказалось в партии сладостей, которая отправилась в Нидерланды, этот факт подтвердила Голландская служба контроля за качеством продовольственных товаров.

Жители страны пожаловались на головокружение и другие проблемы со здоровьем, Haribo пришлось отозвать всю партию и начать сотрудничать с полицией Нидерландов, чтобы выяснить причину попадания каннабиса в сладости. Сообщалось, что проблема не затронула другие партии этого же мармелада, а также прочие товары компании.

Позже стало известно о двух детях, которые оказались в больнице после употребления мармелада с каннабисом. Один ребенок впал в кому, однако затем его состояние улучшилось. Журналисты не сообщали подробностей о личностях детей, отметив лишь, что их состояние со временем улучшилось.