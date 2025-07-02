EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Летевшего из Таиланда россиянина задержали из-за мармелада

2 минуты чтения 14:44

Федеральная таможенная служба (ФТС) задержала россиянина в аэропорту Шереметьево, он попытался ввезти в Россию мармелад с тетрагидроканнабинолом, запрещенным к обороту в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФТС сообщают РИА «Новости».

Силовики рассказали, что 38-летний мужчина попытался провезти мармелад в своем чемодане. Он шел через «зеленый коридор», когда служебная собака обратила внимание на его багаж. После этого вещи россиянина были проверены дополнительно.

Российские звезды возвращаются в Европу
Российские звезды возвращаются в Европу
«Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным
Политика12 минут чтения

Среди них ФТС обнаружила банку с мармеладом BUDS, в которой лежало четыре конфеты, их отправили на экспертизу. По ее итогам в мармеладе обнаружили запрещенное в России психоактивное вещество тетрагидроканнабинол. По данным ФТС, россиянин прибыл рейсом из Таиланда.

На мужчину завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ (ч. 1 ст. 229.1 УК), ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.

Я переехала в США, и мне нравится
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
Общество11 минут чтения

Ранее каннабис обнаружили в партии мармелада Happy Cola F!ZZ, который производит немецкая компания Haribo. Вещество оказалось в партии сладостей, которая отправилась в Нидерланды, этот факт подтвердила Голландская служба контроля за качеством продовольственных товаров.

Жители страны пожаловались на головокружение и другие проблемы со здоровьем, Haribo пришлось отозвать всю партию и начать сотрудничать с полицией Нидерландов, чтобы выяснить причину попадания каннабиса в сладости. Сообщалось, что проблема не затронула другие партии этого же мармелада, а также прочие товары компании.

Позже стало известно о двух детях, которые оказались в больнице после употребления мармелада с каннабисом. Один ребенок впал в кому, однако затем его состояние улучшилось. Журналисты не сообщали подробностей о личностях детей, отметив лишь, что их состояние со временем улучшилось.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Политика
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ
16:54
Российские звезды возвращаются в Европу
Политика
Российские звезды возвращаются в Европу
«Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным
00:01
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Мир
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам
17:54 1 июля
Я переехала в США, и мне нравится
Общество
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
00:01 1 июля
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Мир
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
18:15 30 июня
Азербайджан отменяет Россию
Политика
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
15:31 30 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования