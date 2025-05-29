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Мир

Haribo отозвал партию мармеладок из-за найденного в них каннабиса

2 минуты чтения 19:58 29 мая | Обновлено: 19:59 29 мая

Немецкий производитель сладостей Haribo отозвал в Нидерландах партию мармеладок Happy Cola F!ZZ после того, как Голландская служба контроля за качеством продовольственных товаров обнаружила в упаковках небольшое содержание каннабиса, сообщает Би-би-си.

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Голландские чиновники сообщили, что начали проверку после жалоб покупателей на головокружение и другие проблемы со здоровьем. Экспертиза трех килограммовых пачек Happy Cola F!ZZ со сроком годности до января 2026 года показала наличие следов каннабиса. Ведомство призвало не есть продукцию из этой партии, но утверждает, что другие продукты от Haribo можно «смело употреблять в пищу».

Haribo пришлось отозвать всю эту партию из Нидерландов, при этом, по данным компании, проблема не затронула другие страны. Производитель сообщил Би-би-си, что расследует инцидент совместно с полицией. Точное число столкнувшихся с испорченной продукцией потребителей неизвестно.

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В прошлом году в Новой Зеландии благотворительная организация помощи бездомным Auckland City Mission случайно распространила среди подопечных партию конфет с потенциально летальной дозой метамфетамина, которые пожертвовал неизвестный человек. Благотворители сообщили, что получили твердые блоки с наркотиком, замаскированные под конфеты, и положили их в продуктовые наборы.

Государственный Фонд по борьбе с наркотиками Новой Зеландии обнаружил в конфетах 300 разовых доз метамфетамина. После этого Auckland City Mission начала разыскивать около 400 получателей наборов с опасными для жизни леденцами.

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