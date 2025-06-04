Ребенок впал в кому после конфеты Haribo с каннабисом

Два ребенка госпитализированы в Нидерландах из-за последствий употребления мармелада Haribo, в котором содержался каннабис, сообщает местное СМИ NL Times со ссылкой на информацию из больницы. Один из них находился в коме.

Журналисты пишут, что оба ребенка были дошкольного возраста, одного из них они назвали малышом. Впавшего в кому пострадавшего пришлось переводить в другую больницу для оказания специализированной помощи. Сейчас им уже лучше, другие подробности не разглашаются для защиты права на частную жизнь родственников детей.

NL Times отмечает, что представители Haribo прокомментировали этот инцидент и заявили, что с «облегчением» восприняли информацию о том, что детям становится лучше. Производитель конфет сообщил, что продолжает сотрудничать с властями Нидерландов, чтобы выяснить, как каннабис отказался в партии мармеладок.

В конце мая стало известно, что Голландская служба контроля за качеством продовольственных товаров обнаружила в партии Happy Cola F!ZZ, одного из продуктов компании Haribo, каннабис. Компания отозвала партию мармелада и заявила, что вместе с полицией уже начала расследовать, как вещество могло оказаться в сладостях.

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Власти Нидерландов отметили, что другую продукцию Haribo можно употреблять без опасений. Сама компания утверждает, что проблема касается исключительно отправленной в Нидерланды партии, Happy Cola F!ZZ в других странах не содержит каннабис.

Чиновники отметили, что начали проверку из-за жалоб населения. Люди сообщали о головокружении и других проблемах со здоровьем, появлявшихся после употребления мармелада. После проведения проверки трех килограммовых пачек Happy Cola F!ZZ власти заявили о наличии в сладостях следов каннабиса. Точное количество пострадавших от употребления конфет не сообщается.