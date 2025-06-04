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Мир

Ребенок впал в кому после конфеты Haribo с каннабисом

2 минуты чтения 12:50

Два ребенка госпитализированы в Нидерландах из-за последствий употребления мармелада Haribo, в котором содержался каннабис, сообщает местное СМИ NL Times со ссылкой на информацию из больницы. Один из них находился в коме.

Журналисты пишут, что оба ребенка были дошкольного возраста, одного из них они назвали малышом. Впавшего в кому пострадавшего пришлось переводить в другую больницу для оказания специализированной помощи. Сейчас им уже лучше, другие подробности не разглашаются для защиты права на частную жизнь родственников детей.

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NL Times отмечает, что представители Haribo прокомментировали этот инцидент и заявили, что с «облегчением» восприняли информацию о том, что детям становится лучше. Производитель конфет сообщил, что продолжает сотрудничать с властями Нидерландов, чтобы выяснить, как каннабис отказался в партии мармеладок.

В конце мая стало известно, что Голландская служба контроля за качеством продовольственных товаров обнаружила в партии Happy Cola F!ZZ, одного из продуктов компании Haribo, каннабис. Компания отозвала партию мармелада и заявила, что вместе с полицией уже начала расследовать, как вещество могло оказаться в сладостях.

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Власти Нидерландов отметили, что другую продукцию Haribo можно употреблять без опасений. Сама компания утверждает, что проблема касается исключительно отправленной в Нидерланды партии, Happy Cola F!ZZ в других странах не содержит каннабис.

Чиновники отметили, что начали проверку из-за жалоб населения. Люди сообщали о головокружении и других проблемах со здоровьем, появлявшихся после употребления мармелада. После проведения проверки трех килограммовых пачек Happy Cola F!ZZ власти заявили о наличии в сладостях следов каннабиса. Точное количество пострадавших от употребления конфет не сообщается.

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