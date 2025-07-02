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Мир

Присяжные зашли в тупик по самому серьезному обвинению в деле Diddy

2 минуты чтения 17:28 | Обновлено: 17:31

Во время судебного заседания по делу рэпера и продюсера Шона «Дидди» Комбса присяжные не смогли прийти к согласию по поводу обвинения в рэкете — оно грозит пожизненным заключением, пишет Би-би-си. 

Как отмечает издание, по четырем из пяти пунктов обвинения вердикты присяжных уже готовы, но не разглашаются. Это эпизоды торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и транспортировки для занятий проституцией. Однако в том, что касается участия Дидди в создании преступной группировки, которая действовала под прикрытием его бизнес-империи, их мнения разошлись.

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Судья Арун Субраманиан призвал присяжных продолжать попытки прийти к единогласному решению. Прокуратура, в свою очередь, предложила использовать так называемый метод Allen Charge, который предполагает обращение судьи к присяжным с особой речью, которая должна стимулировать их к компромиссу, чтобы избежать длительных повторных слушаний и второго процесса. Этот метод считается довольно спорным, поскольку может оказывать чрезмерное давление на присяжных и вынуждать их менять свое мнение в угоду большинства, отмечает Би-би-си.

По информации издания, в целом атмосфера на последнем заседании была напряженной. Сам Дидди периодически сидел с опущенной головой и сложенными на коленях руками. Время от времени его обнимали адвокаты. При этом на одном из предшествующих заседаний судья сделала замечание рэперу и пригрозила удалить его из зала из-за плохого поведения. В частности, Пи Дидди корчил рожи присяжным. Адвокат музыканта заверил суд, что такое поведение больше не повторится.

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Присяжные вернутся к попыткам найти единое решение в среду. Не исключено, что слушания продолжатся и третьего июля, хотя в этот день суд обычно закрыт из-за предстоящего праздника.

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