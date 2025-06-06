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Мир

Пи Дидди строил гримасы присяжным во время заседания суда

2 минуты чтения 12:18

Судья на процессе по делу рэпера Шона Комбса, также известного под псевдонимом Пи Дидди, пригрозила удалить его из зала суда из-за его поведения. Об этом сообщает Би-би-си.

Судья Арун Субраманиан назвал поведение музыканта «абсолютно неприемлемым»  — тот «энергично кивал» во время допроса одной из свидетельниц, а также корчил рожи присяжным. После того как судья пообещал удалить Пи Дидди из зала, его адвокат заверил суд, что такое поведение больше не повторится.

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В ходе процесса показания дали две свидетельницы. Одна из них, использовавшая псевдоним «Джейн» рассказала, что встречалась с рэпером между 2021 и 2024 годами. По ее словам, она была влюблена в Пи Дидди, а тот водил ее в роскошные рестораны и брал с собой в поездки в Майами и на Багамы. 

Однако позже рэпер потребовал, чтобы Джейн в его присутствии занялась сексом с секс-работником. Джейн согласилась, думая, что это будет единичным опытом, однако дальше Пи Дидди стал требовать этого снова и снова. Кроме того, с самого начала отношений рэпер, по словам Джейн, снабжал ее кокаином, кетамином и экстази.

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Кроме того, показания в суде дала еще одна свидетельница — Брайана Боголан. Она обвинила Пи Дидди в том, что он свесил ее с перил балкона и угрожал сбросить, а также швырнул ее на рядом стоящую мебель, в результате чего она получила травмы. Кроме того, она обвинила Комбса в сексуализированном насилии.

Пи Дидди обвиняют в торговле людьми, сексуализированном насилии и рэкете. Сам он отвергает все обвинения.

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