Священника обвинили в сексуализированном насилии в адрес «ошеломляющего количества» женщин

Английского священника Криса Брейна обвинили в сексуализированном насили над «ошеломляющим количеством женщин» во время его руководства сектой, которую епископы приняли за «новаторскую историю успеха». Об этом сообщает The Times.

Как пишет издание, 68-летний Брейн в 1980-е и 1990-е годы создал в Шеффилде «закрытое и контролируемое» религиозное движение под названием «Девятичасовая служба» (Nine O’Clock Service — NOS). Оно привлекало сотни людей с помощью мероприятий, на которых богослужения объединяли с живыми выступлениями музыкальных групп и рейвами.

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Брейн, будучи женатыми и имея маленького ребенка, также организовал вокруг себя «домашнюю базу» из женщин, которые должны были носить лайкру или откровенное белье и оказывать ему сексуализированные услуги, укладывая его спать. Члены NOS звали этих женщин «монахини лайкры» или «красотки лайкры».

При этом сам Брейн отрицает одно обвинение в изнасиловании и 36 обвинений в непристойном поведении с 13 женщинами, входившими в NOS. По словам Тима Кларка, выступающего на судебном процессе на стороне обвинения, Брейн признал, что он вступал в сексуальные отношения со многими женщинами, но настаивал, что это всегда было по обоюдному согласию.

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«NOS стал культом. Членам организации рекомендовалось отделиться от своих семей и друзей. Они стали полностью зависимы от NOS и отчаянно нуждались во внимании и похвале со стороны обвиняемого», — заявил Кларк. Он добавил, что тех, кого считали недостаточно преданными, исключали из организации, чего ее члены стали бояться. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что женщины не могли дать свое добровольное согласие.

Брейн «внезапно появлялся в жизни» женщин, подъезжая к ним на машине или приглашая их к себе домой. Утверждается, что он требовал массаж, во время которого возбуждался, щупал и целовал женщин или снимал с них одежду. Одна из пострадавших рассказала полиции, что однажды Брейн пришел к ней домой и забрался к ней в кровать после того, как она вернулась с волонтерской работы с семьями, потерявшими близких в результате давки на стадионе Хиллсборо в 1989 году.

На будущих заседаниях суда епископ Стивен Лоу, бывший архидьякон Шеффилда, должен дать показания о том, что изначально он считал движение «новаторским» и «визуально ошеломляющим», но затем начал беспокоиться об отсутствии контроля, пишет The Times.