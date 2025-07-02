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Мир

Канье Уэсту запретили въезд в Австралию из-за трека о Гитлере

2 минуты чтения 14:12

Австралия аннулировала визу американскому рэперу Канье Уэсту после выхода его трека под названием Heil Hitler, в котором восхваляется нацистский лидер. Об этом в интервью телеканалу ABC сообщил министр внутренних дел Австралии Тони Берк, пишет Би-би-си.

Канье Уэст женат на австралийской модели Бьянке Цензори, он довольно часто бывает в Австралии, отмечает издание. По словам Тони Берка, у рэпера была открыта виза, но ее аннулировали. 

«Он приезжал в Австралию не раз… и делал множество оскорбительных заявлений. Но когда он выпустил песню Heil Hitler, мои сотрудники пересмотрели его дело — и теперь у него больше нет действующей визы в Австралию», — цитирует министра Би-би-си. На какой конкретно срок рэперу запрещен въезд — он не уточнил.

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По информации издания, в 2023 году министр образования Австралии Джейсон Клэр также осудил высказывания Уэста о Гитлере и Холокосте и предположил, что ему могут отказать во въезде.

Скандальный трек Канье Уэста вышел в мае 2025 года в составе альбома Cuck. Его запретили на большинстве популярных музыкальных стриминговых сервисов, включая Spotify, Apple Music и YouTube. Музыкальный видеоклип, сопровождающий композицию, демонстрирует мужчин в звериных шкурах, скандирующих нацистские лозунги. В первые сутки после релиза ролик собрал миллионы просмотров.

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Канье Уэст давно известен своими противоречивыми высказываниями, связанными с антисемитизмом. В 2022 году компания Adidas прекратила с ним сотрудничество из-за антисемитских высказываний и комментариев. В начале 2025 года Уэст публично заявил о своей принадлежности к нацистам и отказался от ранее сделанных извинений. В апреле рэпера заблокировали на стриминговой платформе Twitch через семь минут после начала трансляции. За это время он произнес несколько оскорблений в адрес евреев, сделал нацистское приветствие, сопроводив его словами «Хайль Гитлер», а также порассуждал о том, что ему следовало заводить детей с Пэрис Хилтон, а не с Ким Кардашьян.

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