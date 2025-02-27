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Мир

Зубная паста помогла выжить заблудившемуся в холодных горах мужчине

15:26 27.02.2025

На северо-западе Китая в горах спасли 18-летнего туриста, который потерялся и провел под открытым небом 10 дней. Об этом сообщает местное издание South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, 8 февраля юноша по имени Сунь Лян отправился в одиночку в пеший поход по горному хребту в китайской провинции Шэньси. Вскоре он заблудился, а через два дня все его устройства разрядились, из-за чего он потерял возможность связаться с родными и спасателями. Пытаясь выйти к людям вдоль русла ручья, Сунь несколько раз упал и сломал руку.

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Чтобы укрыться от сильного ветра и холодной погоды, он смог построить себе шалаш из сухих веток и листвы. Там он ждал помощи, спасаясь от жажды речной водой и растопленным снегом, а в качестве еды употребляя бывшую у него с собой зубную пасту.

В конце концов, юноша почувствовал запах дыма и, поняв, что рядом находятся люди, начал кричать, благодаря чему смог привлечь внимание спасателей.

Как отмечает издание, 170-километровый маршрут Ао-Тай, по которому шел Сунь, читается одним из пяти самых сложных в Китае из-за своей непредсказуемой погоды. За последние 20 лет на этой тропе погибли или пропали без вести более 50 туристов. 

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«Я настоятельно призываю всех альпинистов, которые собираются покорить линию Ао-Тай: вы ни в коем случае не должны туда идти, поскольку жизнь бесценна», — заявил Сунь после своего спасения. 

Как пишет SCMP, поисками туриста занимались 30 человек, а стоимость всей спасательной операции превысила 10 тысяч долларов.

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