Единственную выпускницу с 400 баллами по ЕГЭ пригласили разрабатывать госмессенджер

Выпускницу московской школы №1514 Надежду Яшмолкину, которая набрала 400 баллов на Едином государственном экзамене, пригласили на стажировку в команду по разработке российского мессенджера VK MAX, сообщил Департамент образования и науки Москвы.

«Мы поздравляем Надежду с высоким результатом и желаем успехов в учебе в том вузе, который она выберет. Мы знаем об интересе выпускницы к ИТ-сфере и решили пригласить ее на стажировку в команду MAX. Уверена, что любому выпускнику требуется сделать перерыв после такого непростого периода, как сдача ЕГЭ, поэтому мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами», — процитировали чиновники заявление замглавы VK по образовательным проектам Анны Степановой.

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По данным чиновников, Яшмолкина пока единственная российская выпускница, получившая в этом году 400 баллов за четыре экзамена: математику, русский язык, физику и информатику. Также ученица шесть раз побеждала в профильных олимпиадах, заняла призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников по математике и информатике и на олимпиаде «Технокубок», в организации которой участвует VK.

Российские власти рассматривают мессенджер VK MAX как альтернативу популярным иностранным приложениям, также в нем могут появиться государственные услуги. По мнению главы «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, государственный мессенджер нужен чиновникам для цензуры и слежки за гражданами. Также он отметил, что контракт с государством позволит VK покрыть собственные убытки, которые только в прошлом году составили 94,9 миллиарда рублей.

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Согласно опросу платформы «Умскул», большинство выпускников считает русский язык самым страшным предметом на ЕГЭ и ОГЭ. Также школьники часто называли базовую и профильную математику и обществознание.

22 июня Владимир Путин на встрече с редакторами школьных учебников истории согласился с предложением ректора МГИМО Анатолия Торкунова ввести обязательную сдачу ЕГЭ по истории для выпускников, поступающих на гуманитарные и социально-экономические факультеты.