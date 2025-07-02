EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Единственную выпускницу с 400 баллами по ЕГЭ пригласили разрабатывать госмессенджер

2 минуты чтения 13:21 | Обновлено: 13:42

Выпускницу московской школы №1514 Надежду Яшмолкину, которая набрала 400 баллов на Едином государственном экзамене, пригласили на стажировку в команду по разработке российского мессенджера VK MAX, сообщил Департамент образования и науки Москвы.

«Мы поздравляем Надежду с высоким результатом и желаем успехов в учебе в том вузе, который она выберет. Мы знаем об интересе выпускницы к ИТ-сфере и решили пригласить ее на стажировку в команду MAX. Уверена, что любому выпускнику требуется сделать перерыв после такого непростого периода, как сдача ЕГЭ, поэтому мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами», — процитировали чиновники заявление замглавы VK по образовательным проектам Анны Степановой.

Почему власть терпит Z-блогеров
Почему власть терпит Z-блогеров
Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит?
Политика7 минут чтения

По данным чиновников, Яшмолкина пока единственная российская выпускница, получившая в этом году 400 баллов за четыре экзамена: математику, русский язык, физику и информатику. Также ученица шесть раз побеждала в профильных олимпиадах, заняла призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников по математике и информатике и на олимпиаде «Технокубок», в организации которой участвует VK.

Российские власти рассматривают мессенджер VK MAX как альтернативу популярным иностранным приложениям, также в нем могут появиться государственные услуги. По мнению главы «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, государственный мессенджер нужен чиновникам для цензуры и слежки за гражданами. Также он отметил, что контракт с государством позволит VK покрыть собственные убытки, которые только в прошлом году составили 94,9 миллиарда рублей.

Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
Мир5 минут чтения

Согласно опросу платформы «Умскул», большинство выпускников считает русский язык самым страшным предметом на ЕГЭ и ОГЭ. Также школьники часто называли базовую и профильную математику и обществознание.

22 июня Владимир Путин на встрече с редакторами школьных учебников истории согласился с предложением ректора МГИМО Анатолия Торкунова ввести обязательную сдачу ЕГЭ по истории для выпускников, поступающих на гуманитарные и социально-экономические факультеты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Политика
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ
16:54
Российские звезды возвращаются в Европу
Политика
Российские звезды возвращаются в Европу
«Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным
00:01
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Мир
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам
17:54 1 июля
Я переехала в США, и мне нравится
Общество
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
00:01 1 июля
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Мир
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
18:15 30 июня
Азербайджан отменяет Россию
Политика
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
15:31 30 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования