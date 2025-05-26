Школьники назвали самый страшный предмет на экзаменах

Большинство школьников (27% девятиклассников и каждый пятый ученик 11-го класса) считают русский язык самым страшным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ. Об этом говорится в результатах исследования платформы «Умскул», пишет «Газета.ру».

Еще одним предметом, вызывающим страх у школьников на экзаменах, оказалась математика (для 25% девятиклассников) и профильная математика (для 17% выпускников). С обществознанием испытывают трудности 10% девятиклассников и 15% выпускников. При этом сам предмет оказался самым популярным в этом году: его выбрали 44% сдающих ОГЭ и 38% — ЕГЭ.

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По мнению респондентов, успех на экзамене в первую очередь зависит от качества подготовки и объема знаний — так считают 85%. Одиннадцатиклассники заявили, что готовятся к экзаменам по 3–4 часа в день (38%), а девятиклассники — по 1–2 часа (45%).

Важными факторами успеха школьники также считают везение (48%) и уровень стресса (43%). Исследование показало, что в период подготовки как девятиклассники, так и выпускники довольно часто испытывают эмоциональный дискомфорт. Более трети (38%) чувствуют сильное выгорание, еще 36% — выгорание в менее выраженной форме, и лишь 26% не сталкиваются с этим состоянием или ощущают его лишь в легкой степени.

Справляться с переживаниями старшеклассникам чаще всего помогают полноценный отдых и сон (61%), музыка или подкасты (58%), а также общение с друзьями и близкими (47%).

При этом поддержка родителей в период подготовки к экзаменам оказывается важнее, чем участие друзей. Почти половина опрошенных (41%) ежедневно обсуждают учебу с семьей, и лишь 21% не придают этому значения. Для сравнения, поддержку со стороны друзей считают незначительной 42% школьников.

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