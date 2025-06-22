Путин одобрил идею обязать всех гуманитариев сдавать ЕГЭ по истории

Владимир Путин на встрече с редакторами школьных учебников истории согласился с предложением ввести обязательный ЕГЭ по истории для выпускников школ, поступающих на гуманитарные и социально-экономические специальности, сообщает ТАСС.

Предложение обязать всех гуманитариев сдавать историю озвучил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. «Я хотел бы поставить одну проблему, которую мы достаточно давно обсуждаем в кругу историков и преподавателей. Она связана с тем, чтобы рассмотреть возможность сдачи ЕГЭ по истории в том числе для тех, кто сдает [ЕГЭ] в гуманитарные вузы», — предложил Торкунов.

Z-каналы в кризисе Просмотры падают, аудитория уходит, а сами авторы все чаще говорят про мир. Что с ними будет дальше? Политика 13 минут чтения

В ответ Путин сказал: «Хорошо», — и добавил, что при поступлении в университет он «сдавал историю как раз». Путин учился на юридическом факультете Ленинградского государственного университета (сейчас СПбГУ).

В 2023 году Рособрнадзор заявил, что в ЕГЭ по истории появятся вопросы о войне в Украине. Чиновники пояснили, что эти вопросы будут включены в экзамен после того, как во всех школах появятся учебники с новой темой, и старшеклассники пройдут по ним обучение.

В ходе встречи Путин призвал ввести единые стандарты изучения истории в младших классах и детских садах. Он добавил, что учебники истории должны помогать «сохранять национальную память и преемственность поколений».

О чем с Путиным говорят «патриоты»? И почему он им никогда не ответит Политика 7 минут чтения

Путин обвинил авторов некоторых старых учебников истории в «русофобии» и «искажении исторических фактов». «Ничего удивительного нет, поскольку часто эти учебники, учебные пособия, готовились и сдавались на иностранные гранты», — сказал Путин.

Путин также заявил, что государств, которые образовались в результате распада Российской Империи, до этого «никогда не было», обратило внимание «Агентство». Эти страны он назвал «так называемыми независимыми государствами».