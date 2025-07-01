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Мир

Рекордное число жителей Калифорнии поддержали выход штата из состава США

2 минуты чтения 17:50

44% жителей Калифорнии готовы проголосовать за выход штата из состава США и превращение его в отдельное государство. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на новый опрос для Института независимой Калифорнии (ICI). 

«Это рекордно высокий результат голосования за отделение. В то же время он указывает на то, что принятие инициативы Calexit (так называют выход Калифорнии из состава США — Прим. «Холода») или чего-то подобного будет очень трудным, особенно без специального автономного статуса в качестве возможного варианта», — рассказал исполнительный директор ICI Койот Марин.

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Newsweek отмечает, что результаты нового опроса не влекут за собой немедленных шагов по отделению штата, а лишь демонстрируют желание калифорнийцев получить больше полномочий. Это, вероятно, может стать потенциальным инструментом в переговорах губернатора штата Гэвина Ньюсома с федеральным правительством.

По данным издания, опрос для ICI занималась международная исследовательская компания YouGov с 11 по 23 июня. Она опросила 500 взрослых жителей Калифорнии. Утверждается, что погрешность опроса составила около 5,7%. Отмечается, что те жители, которые высказались за независимость штата, хотели бы достичь ее мирным путем. 54% заявили, что они были бы против отделения Калифорнии от США.

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Марин добавил, что во время предыдущих 12 опросов, в рамках которых исследовалось желание калифорнийцев достичь независимости, максимальная доля поддерживающих такой шаг составляла 42% жителей.

Как пишет Newsweek со ссылкой на Международный валютный фонд, Калифорния является самым богатым и густонаселенным штатом. В случае его отделения от США экономика независимой Калифорнии заняла бы четвертое место в мире, обогнав Японию.

Издание также отмечает, что последнее время между Ньюсомом и президентом США Дональдом Трампом сложились напряженные отношения. К примеру, в начале июня Ньюсом назвал Трампа диктатором и потребовал отозвать военных, которых президент США отправил в штат для подавления протестов, связанных с рейдами Иммиграционной и таможенной полиции. Тогда в Калифорнию направили четыре тысячи военных, а местные власти потребовали признать действия Трампа незаконными.

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