Губернатор Калифорнии назвал Трампа диктатором

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал немедленно отозвать с территории штата военных, отправленных туда по приказу президента США Дональда Трампа для подавления протестов. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Американские морские пехотинцы прошли множество войн, защищая демократию. Они герои. Они не должны быть развернуты на американской земле против собственных соотечественников ради воплощения безумной фантазии президента-диктатора», — говорится в сообщении.

«Это не по-американски», — добавил Ньюсом.

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Он рассказал, что отправленные ранее в Калифорнию по приказу Трампа две тысячи сидят без воды, еды и приказов в государственных зданиях. Тем не менее, по словам Ньюсома, Трамп распорядился отправить в штат еще две тысячи солдат.

«Морские пехотинцы США выполняют важную задачу для этой страны — защищая демократию. Они не являются политическими пешками», — написал Ньюсом в еще одном посте в X. В нем он заявил, что развертывание войск в Калифорнии является незаконным и назвал его «вопиющим злоупотреблением властью», пообещав подать в суд.

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Позже стало известно, что губернатор и штат Калифорния направили в суд иск, ответчиками в котором значатся Дональд Трамп, Пентагон и министр обороны Пит Хегсет.

«Трамп неоднократно использовал чрезвычайные полномочия, чтобы превысить границы законной исполнительной власти. В субботу, 7 июня, он использовал акцию протеста, которую контролировали местные власти, чтобы совершить еще один беспрецедентный захват власти, на этот раз ценой суверенитета штата Калифорния и вопреки авторитету и роли губернатора как главнокомандующего Национальной гвардией штата», — говорится в документе.

Кроме требования признать действия Трампа незаконными, власти Калифорнии потребовали от суда отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над ними губернатору.

Протесты в Калифорнии начались 6 июня. Поводом для них стали рейды Иммиграционной и таможенной полиции США, в ходе которых были задержаны десятки человек. Вскоре демонстрации переросли в столкновения с полицией. После отправки Трампом в Калифорнию войск и протестов Ньюсома, американский президент допустил арест губернатора.

