Первые ученые покинули США из-за Трампа и прибыли во Францию

Первые американские ученые, опасающиеся за будущее науки при президенте США Дональде Трампе, переехали во Францию. Университет Экс-Марсель принял восемь исследователей в рамках программы «Безопасное место для науки», пишет Politico.

На прошлой неделе Университет Экс-Марсель (AMU) представил восьмерых американских исследователей, которые находятся на завершающей стадии присоединения к этой программе, целью которой является привлечение ученых, подвергшихся сокращению финансирования или опасающихся его из-за действий администрации Трампа.

Хотя как Франция, так и Европейский союз с января, когда Трамп вступил в должность, запустили многомиллионные инициативы по привлечению исследователей из США, программа AMU стала первой в своем роде во Франции. Это делает восьмерых представленных исследователей первыми «академическими беженцами», планирующими поменять США на Францию.

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Выступая в астрофизической лаборатории университета, президент AMU Эрик Бертон провел параллель между сложившейся ситуацией и судьбой европейских ученых, бежавших от преследований нацистской Германии до и во время Второй мировой войны. «То, что происходит сегодня, не так уж далеко от другого темного периода нашей истории», — отметил он.

Бертон и бывший президент Франции Франсуа Олланд выступили за создание особого статуса «научного беженца». Поскольку большинство присутствовавших на выступлении исследователей еще не подписали контракты с университетом, они пожелали остаться анонимными, чтобы не рисковать текущими должностями в США, если их не примут или они сами откажутся от предложения.

Среди заявителей — Джеймс, климатолог из известного американского вуза, и его жена, изучающая пересечение судебной системы и демократии. По его словам, они подали заявку, поскольку работают в областях, которые «находятся под прицелом» и могут лишиться финансирования. Хотя Джеймс не считает себя и коллег «беженцами», он выразил глубокую обеспокоенность будущим научных исследований при Трампе.

Профессор истории Северо-Иллинойского университета Брайан Сэндберг, изучающий климатические изменения в период Малого ледникового периода (примерно с XVI по XIX век), собирался провести год в Марселе как приглашенный преподаватель. Приняв участие в воркшопе в марте, он узнал о программе AMU и подал заявку. «Вся система научных исследований и образования в США сейчас действительно под ударом», — заявил Сэндберг.

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По данным AMU, на программу поступило 298 заявок от исследователей из престижных университетов, включая Стэнфорд и Йель. Бертон подчеркнул, что количество заявок отражает «остроту ситуации» в США.

Он также заверил, что участники программы будут получать такую же зарплату, как и французские исследователи. Кроме того, по словам Бертона, университет выделил 15 миллионов евро на финансирование программы и ведет переговоры с правительством Франции о предоставлении аналогичной суммы, что позволило бы почти удвоить количество вакансий — с 20 до 39.

Однако переезд в страну, где английский язык не является официальным, остается серьезным шагом. Кроме того, зарплаты во Франции ниже, чем в США, и средств на исследования тоже меньше. Одна из молодых специалистов в области биологической антропологии рассказала, что ждет детали контракта, прежде чем подписывать его, в том числе из-за финансового вопроса. Тем не менее она отметила, что жизнь во Франции дешевле, а образование для ее двоих детей будет бесплатным.