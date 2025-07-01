Все рынки животных решили закрыть в Турции

Главное управление по пищевому контролю Минсельхоза Турции распорядилось закрыть все точки продаж домашнего скота на территории страны. В документе ведомства, направленном в 81 турецкую провинцию говорится, что подобная мера была введена на фоне вспышки ящура. Об этом пишет агентство IHA.

Согласно документу, который подписал генеральный директор ведомства Эрсин Дилер, в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам по всей стране резко увеличилось перемещение животных, а также возросло число очагов ящура — инфекционного заболевания с эпидемическим характером. По данным ведомства, в районах выявленных вспышек введен карантин, а у больных животных были взяты образцы для исследований.

Я переехала в США, и мне нравится Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц Общество 11 минут чтения

«В связи с высокой плотностью перемещения животных и посетителей на рынках (включая биржи живого скота, центры сбора и продажи животных, ярмарки и выставки), что представляет повышенный риск распространения болезни, прошу немедленно закрыть все действующие в вашей провинции точки по продаже животных до второго распоряжения», — говорится в письме.

В управлении отметили, что специалисты обнаружили генетические изменения в текущем штамме вируса ящура. Для борьбы с ним была разработана вакцина. Однако сообщается, что быстро охватить вакцинацией всех животных невозможно. По данным ведомства, сотрудники будут проводить инспекции на фермах и принимать необходимые меры для полноценной иммунизации скота.

«Общеизвестно, что ограничение перемещения животных в зонах риска является более эффективным методом, чем вакцинация», – говорится в письме.

Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России» По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка Мир 5 минут чтения

Ящур — это вирусное заболевание, которое преимущественно поражает коров, свиней, овец и коз. Оно проявляется лихорадкой и болезненными пузырьками во рту и на копытах животных. Специфического лечения от ящура не существует, поэтому борьба с болезнью ведется с помощью вакцинации и строгого контроля вспышек. Для человека заболевание практически неопасно, а случаи заражения крайне редки.

Из-за распространения вируса ящура в январе 2025 года Россельхознадзор запретил ввоз и транзит продукции животноводства из Евросоюза на территорию России. В этот же период в Германии были зафиксированы первые за последние 37 лет вспышки болезни. Позже случаи ящура обнаружили также в Венгрии и Словакии.

