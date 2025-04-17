EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Британским туристам запретили привозить мясо и сыр из Европы

2 минуты чтения 13:35

Великобритания ввела ограничения на ввоз мясных и молочных продуктов из стран ЕС из-за распространения ящура на европейском континенте. Новость стала ударом для путешественников, отправляющихся за границу на Пасхальные каникулы, пишет The Independent.

По данным газеты, теперь туристы, отправляющиеся в Европу на длинные выходные, не смогут привезти на родину кусочек французского бри или немецкую колбасу в качестве подарков или для собственного удовольствия. «Если вы путешествуете в Пасхальные выходные, заранее проверьте, что можно, а что нельзя ввозить обратно», — предупредило правительство.

Я переехала в Швецию, и мне нравится
Я переехала в Швецию, и мне нравится
Ради работы в IKEA я бросила все, но это было не зря. Жизнь здесь лучше, чем в России
Общество8 минут чтения

В публикации официального аккаунта правительства в соцсети Х подчеркивается, что эти меры направлены на защиту фермеров от распространения ящура, случаи которого участились на европейском континенте. Отмечается, что в настоящее время в Великобритании таких случаев пока не зафиксировано.

«Правительство сделает все необходимое, чтобы защитить британских фермеров от ящура. Именно поэтому мы усиливаем меры защиты, вводя ограничения на ввоз мясных и молочных продуктов для личного пользования, чтобы предотвратить распространение заболевания и обеспечить продовольственную безопасность Великобритании», — заявил министр сельского хозяйства Дэниел Зайхнер.

Ящур — это вирусное заболевание, которое поражает в основном коров, свиней, овец и коз. Оно вызывает лихорадку и болезненные пузыри во рту и на копытах. Специфического лечения от ящура не существует, поэтому с ним борются с помощью вакцинации и строгого контроля вспышек. Для людей болезнь почти не опасна и заражение случается крайне редко.

Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех
Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех
Все из-за «эстетики жены мафиози» и зумеров, которые хотят выделяться
Мир8 минут чтения

«Сообщения о случаях ящура в Германии в январе вновь напомнили о страшных событиях 2001 года. После этих сообщений я задала министру сельского хозяйства вопрос о том, будет ли правительство ускорять переговоры о ветеринарном соглашении с ЕС», — рассказала газете депутат от Либеральных демократов Кэролайн Воаден.

В январе 2025 года из-за распространения вируса ящура Россельхознадзор запретил ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства из Евросоюза. Именно тогда в Германии зафиксировали первые за последние 37 лет вспышки ящура. Позже их обнаружили в Венгрии и Словакии. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Невеста актера из «Содержанок» обвинила его в пьяном нападении
Общество
Невеста актера из «Содержанок» обвинила его в пьяном нападении
Она несколько раз ударила его ножом, по ее словам, защищая свою дочь. Ей грозит до 10 лет тюрьмы
17:19
Я переехала в Швецию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Швецию, и мне нравится
Ради работы в IKEA я бросила все, но это было не зря. Жизнь здесь лучше, чем в России
00:01
Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех
Мир
Новый тренд тиктока вернул в моду натуральный мех
Все из-за «эстетики жены мафиози» и зумеров, которые хотят выделяться
17:00 16 апреля
Я продаю свои нюдсы
Общество
Я продаю свои нюдсы
Меня называют «бусти-шлюхой», а я накопила маме на зубные протезы
00:01 16 апреля
Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов
Интернет и мемы
Надежда Кадышева стала кумиром зумеров и миллениалов
65-летняя народная артистка возвращается к стадионным концертам, а на ее ближайшие выступления проданы все билеты
18:55 15 апреля
Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Общество
Я переехал в США и открыл ресторан русской кухни
Американцы оказались совсем не близки мне по духу, наши — лучше. Но пельмени нравятся всем
00:01 15 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования