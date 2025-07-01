Netflix планирует создавать персональные трейлеры

Стриминговый сервис Netflix запатентовал технологию по созданию персонализированных трейлеров для одного и тоже фильма, которая позволит показывать интересные зрителю фрагменты. Об этом сообщает Business Insider.

Новая разработка предполагает, что трейлер будет адаптироваться под предпочтения пользователя — например, показывать больше фрагментов с актерами, интересными зрителю, или демонстрировать части картины, особо выделяющие жанровые особенности.

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Журналисты отмечают, что патент рассчитан в основном на трейлеры фильмов, однако в будущем его можно будет применять и к полнометражным картинам, телевизионным шоу, а также к аудиокнигам. Business Insider отмечает, что Netflix, вероятно, планирует использовать имеющиеся у него данные о пользователях, чтобы обеспечить внедрение этой технологии.

Также в тексте материала сообщается о второй запатентованной технологии от Netflix — сервис планирует создавать интерактивные проекты, в которых зритель сможет повлиять на сюжет. При этом платформа будет предлагать варианты, основываясь на интересах пользователя. Журналисты со ссылкой на мнение экспертов отмечают, что такой контент может завируситься в соцсетях, однако предыдущие разработки Netflix в этом направлении не стали прорывными — сервис удалил их с площадки.

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Business Insider отмечает, что развитие интерактивности может стать для Netflix способом увеличить время, которое пользователи будут проводить на платформе. В настоящий момент из-за обилия контента зрителям все сложнее выбрать что-то для просмотра.

Ранее сервис подтверждал планы по началу показа рекламы, сгенерированной с помощью ИИ. Ее будут демонстрировать во время просмотра фильмов и сериалов, а также когда пользователи нажмут на паузу. Компания не уточнила, будет ли сгенерированный ИИ рекламный контент изменяться в зависимости от истории просмотра пользователей или просматриваемого в момент показа контента.