EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Netflix начнет показывать сгенерированную ИИ рекламу

2 минуты чтения 15:01 | Обновлено: 15:02

Стриминговый сервис Netflix планирует внедрить показ созданной с помощью ИИ рекламы, ее будут демонстрировать во время просмотра фильмов и сериалов, а также когда пользователи нажмут на паузу. Об этом сообщает медиа Engadget со ссылкой на слова Эми Рейнхард, ответственной за рекламу в компании.

Отключить показ рекламы можно будет при переходе на более дорогой тариф подписки. Компания пока не уточнила, будет ли сгенерированный ИИ рекламный контент изменяться в зависимости от истории просмотра пользователей или просматриваемого в момент показа контента, отмечает медиа «Афиша Daily». Запуск новой функции, по данным журналистов, запланирован на 2026 год.

Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора»
Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора»
Мой девиз — «кринжовая, зато свободная». Надеюсь, Victoria’s Secret не подаст на меня в суд из-за прикола
Интернет и мемы10 минут чтения

Ранее, как сообщает «Афиша Daily», Рейнхард заявляла, что пользующиеся тарифом с просмотром рекламы пользователи Netflix проводят на платформе около 41 часа в месяц. По ее словам, зрители уделяют показываемой рекламе столько же внимания, сколько и самого контенту.

Всего тарифом, который предполагает показ рекламы, пользуются 94 миллиона человек по всему миру, год назад это число составляло 40 миллионов человек. Этот вариант подписки на сервис выбирают 50% всех новых пользователей Netflix. Ранее CEO Netflix Тед Сарандос заявлял, что ИИ способен сделать кино «на 10% лучше» за счет оптимизации производственных процессов и внедрения возможностей, которые ранее не были доступны снимающим малобюджетное кино.

Мы потеряли свою дочь
Мы потеряли свою дочь
Она пропала из виду всего на 15 минут. Мы не можем найти ее больше 10 лет
Общество8 минут чтения

В середине мая о планах изменить подход к показу рекламы объявила и платформа YouTube, представив новую разработку под названием «Пиковые точки» («Peak Points»). Теперь рекламные вставки будут демонстрироваться пользователям в самые интересные или эмоциональные моменты видео. Фрагменты с наибольшей вовлеченностью зрителей платформа планирует искать с помощью ИИ-технологии Gemini, созданной Google.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Загадочная болезнь поразила целый город 
Мир
Загадочная болезнь поразила целый город 
Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни  
17:00
Я купила дом мечты в испанской деревне
Общество
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
00:01
Смерть на парковке
Криминал
Смерть на парковке
Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты»
17:00 18 мая
Сжечь паранджу и пойти на завод
Общество
Сжечь паранджу и пойти на завод
Власти в Узбекистане принуждали женщин «раскрепоститься» — а мужья убивали их
00:01 18 мая
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
Общество
Армянский пловец спас 20 человек из утонувшего троллейбуса
О его подвиге рассказали только через шесть лет после катастрофы. До этого о нем не знала даже жена спортсмена
17:00 17 мая
У меня синдром Дауна
Общество
У меня синдром Дауна
Я хотел найти девушку на сайте знакомств, но она меня обманула. Но я верю, что найду друзей и заведу семью
00:01 17 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования