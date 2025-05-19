Netflix начнет показывать сгенерированную ИИ рекламу

Стриминговый сервис Netflix планирует внедрить показ созданной с помощью ИИ рекламы, ее будут демонстрировать во время просмотра фильмов и сериалов, а также когда пользователи нажмут на паузу. Об этом сообщает медиа Engadget со ссылкой на слова Эми Рейнхард, ответственной за рекламу в компании.
Отключить показ рекламы можно будет при переходе на более дорогой тариф подписки. Компания пока не уточнила, будет ли сгенерированный ИИ рекламный контент изменяться в зависимости от истории просмотра пользователей или просматриваемого в момент показа контента, отмечает медиа «Афиша Daily». Запуск новой функции, по данным журналистов, запланирован на 2026 год.
Ранее, как сообщает «Афиша Daily», Рейнхард заявляла, что пользующиеся тарифом с просмотром рекламы пользователи Netflix проводят на платформе около 41 часа в месяц. По ее словам, зрители уделяют показываемой рекламе столько же внимания, сколько и самого контенту.
Всего тарифом, который предполагает показ рекламы, пользуются 94 миллиона человек по всему миру, год назад это число составляло 40 миллионов человек. Этот вариант подписки на сервис выбирают 50% всех новых пользователей Netflix. Ранее CEO Netflix Тед Сарандос заявлял, что ИИ способен сделать кино «на 10% лучше» за счет оптимизации производственных процессов и внедрения возможностей, которые ранее не были доступны снимающим малобюджетное кино.
В середине мая о планах изменить подход к показу рекламы объявила и платформа YouTube, представив новую разработку под названием «Пиковые точки» («Peak Points»). Теперь рекламные вставки будут демонстрироваться пользователям в самые интересные или эмоциональные моменты видео. Фрагменты с наибольшей вовлеченностью зрителей платформа планирует искать с помощью ИИ-технологии Gemini, созданной Google.